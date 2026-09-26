El fútbol inglés se enfrenta a uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años. Según las conclusiones de una comisión independiente, el club Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos por violar las normas financieras entre 2009 y 2018. Este veredicto histórico ha causado un gran revuelo en el campeonato nacional, volviendo a poner sobre la mesa el tema de la competencia local y las injusticias pasadas en la tabla de posiciones. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, esta decisión monolítica ha abierto la posibilidad de aplicar sanciones sin precedentes, como el descenso a divisiones inferiores, multas gigantescas, deducción de puntos y la retirada de títulos históricos. En este momento crítico, los equipos que lucharon por el título contra el Manchester City y se conformaron con el segundo puesto, así como sus exjugadores, reaccionaron inmediatamente a la noticia.

El post irónico del ex portero

David de Gea , quien disputó más de 500 partidos con el Manchester United y fue el portero titular hasta 2023, dejó un mensaje irónico en sus redes sociales. En su cuenta oficial de X, insinuando que los títulos del pasado podrían ser redistribuidos, escribió: «Bueno...... Hablemos. ¿Cuántos títulos de Premier League tengo entonces?». Esta reacción sarcástica del guardameta español iba dirigida directamente a las temporadas en las que el Manchester United terminó en segundo lugar.

Es bien sabido que durante el tiempo en que David de Gea estuvo en el equipo, el Manchester United terminó varias veces detrás del Manchester City. En particular, en la temporada 2011-2012, cuando el título se perdió por diferencia de goles, así como en 2017-2018 bajo la dirección de José Mourinho, y en la temporada 2020-2021 bajo el mando de Ole Gunnar Solskjær, los «Red Devils» se quedaron en el segundo escalón del podio.

Acciones legales de los clubes y demandas de compensación

Según informa The Athletic, tras este escándalo, los principales clubes del fútbol inglés, incluidos Manchester United, Arsenal, Liverpool y Tottenham, han puesto a trabajar a sus abogados. Estos equipos han comenzado a preparar demandas por daños y perjuicios relacionados con los premios perdidos y los ingresos comerciales. Esto está complicando aún más la situación.

Por su parte, el Manchester City afirma que luchará hasta el final por vías legales contra todas las sanciones deportivas y las demandas de sus rivales. Actualmente, la dirección de la Premier League se enfrenta a la compleja tarea de tomar una decisión justa sin alterar por completo la historia de la competición. Se espera que esta intensa lucha legal y los debates continúen durante meses.