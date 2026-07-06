¿Por qué Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland no pueden alcanzar el nivel de Messi y Ronaldo?

En el fútbol moderno, el surgimiento de jóvenes estrellas como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland ha avivado los debates sobre el inicio de una nueva era. Sin embargo, muchos expertos y exjugadores dudan de que estos talentos puedan alcanzar los estándares «divinos» establecidos por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Tonito, exjugador del Sporting CP, destacó que el principal obstáculo para la nueva generación no es el talento, sino la consistencia. Así lo informa Goal.com informa .

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominaron el trono del fútbol mundial durante casi veinte años. Los récords que establecieron y los resultados que lograron parecían imposibles para muchos. Según Goal.com, Tonito mencionó que, por muy fuertes que sean las nuevas estrellas, está en duda si podrán mantener su nivel durante décadas. En su opinión, estas dos leyendas alcanzaron una cima única en la historia del fútbol, y no basta con unas pocas temporadas brillantes para acercarse a ellos.

La consistencia, medida de la grandeza

Lamine Yamal ha batido numerosos récords con el FC Barcelona y la selección española, ganando la Euro 2024 y siendo nombrado mejor jugador joven del torneo. Pero como señala Tonito, la verdadera prueba comienza ahora. Erling Haaland y Kylian Mbappé también demuestran su capacidad goleadora en sus clubes, pero su tarea principal es mantener este ritmo durante al menos 15 años. «Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están en otra dimensión. Antes de hablar de otros jugadores, debemos ver cuántos años pueden mantener este nivel», dice el excentrocampista.

Hoy en día, el mundo del fútbol ha dado un paso hacia una nueva etapa. La nueva generación intenta repetir los logros de esos dos «dioses» a través de la competencia. Según Tonito, la aparición simultánea de Messi y Ronaldo y su longevidad a tan alto nivel son fenómenos únicos en la historia del fútbol. Él no cree que alguien pueda repetir estos resultados en el futuro, aunque admite que podría estar equivocado.

Análisis antes del choque entre España y Portugal

Antes del próximo enfrentamiento entre España y Portugal, Tonito también se refirió a los cambios en la «Roja». Aunque Lamine Yamal sigue siendo la principal amenaza del equipo, la condición física y la baja de forma de Nico Williams podrían alterar la dinámica ofensiva del equipo de Luis de la Fuente. Si Nico Williams no juega, España se convertirá en un equipo más dependiente de la posesión del balón, renunciando a los ataques verticales.

En conclusión, jugadores como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland son candidatos a ser los mejores de su época. Sin embargo, para entrar en la categoría de los «inmortales» del fútbol, se requiere que no solo ganen trofeos, sino que también sorprendan a los aficionados con su juego durante décadas, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Por ahora, la nueva generación sigue siendo solo un grupo de viajeros en busca de esa cima.