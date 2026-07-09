Haaland se inspira en Ronaldo: revelan la dieta inusual de la estrella noruega

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Haaland se inspira en Ronaldo: revelan la dieta inusual de la estrella noruega

Se han revelado nuevos detalles sobre la dieta diaria de Erling Haaland, delantero del Manchester City y de la selección de Noruega.

Según The Sun, el delantero de 25 años sigue un régimen estricto para mantener su condición física. Se dice que su dieta está inspirada en el estilo de Cristiano Ronaldo.

Haaland come seis veces al día

Según la fuente, Haaland consume aproximadamente 6,000 calorías al día.

El futbolista divide su alimentación en varias partes, comiendo seis veces al día. Esto se considera fundamental para soportar altas cargas físicas y mantener su potencia en el campo.

¿Qué incluye su dieta?

La dieta diaria de Haaland es muy rica y consiste en productos diseñados para el organismo de un deportista.

Se dice que su menú incluye pollo, pasta, bistec, pescado, huevos, verduras, vísceras, leche cruda y miel.

El futbolista ha renunciado completamente a los dulces. Su bebida principal es el agua.

Joshua King: «Come como un oso»

Joshua King, exdelantero de la selección de Noruega, comentó algo interesante sobre los hábitos alimenticios de Haaland.

«Nunca he visto a alguien comer tanto. Come como un oso», dijo King.

Estas palabras demuestran una vez más el serio orden y la disciplina que hay detrás de la preparación física de Haaland.

195 cm de altura y 94 kg de peso

Actualmente, Erling Haaland mide 195 centímetros y pesa 94 kilogramos.

Se destaca que su potente estado físico, su velocidad y su dominio en el área no solo se deben a los entrenamientos, sino también a un régimen alimenticio estricto.

Inglaterra es la próxima prueba para Noruega

La selección de Noruega alcanzó los cuartos de final tras vencer a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026.

Ahora los noruegos se enfrentarán a Inglaterra por el pase a las semifinales. La forma y la preparación física de Haaland podrían ser factores decisivos en este encuentro.

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Shuhrat Razzakov
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