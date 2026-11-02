Gordon explica las razones de los problemas contra el Real y el PSG

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Gordon explica las razones de los problemas contra el Real y el PSG

El extremo del FC Barcelona, Anthony Gordon, habló abiertamente sobre las dos grandes derrotas del equipo en las últimas semanas: en la Champions League contra el PSG (2-4) y en el Clásico de La Liga contra los madrileños (1-2).

Mundo Deportivo En una entrevista con el medio, el delantero inglés subrayó que el equipo no elude su responsabilidad, pero destacó que detrás de ambas derrotas existen diferentes causas y factores, mostrándose listo para una futura revancha.

Fatiga y efectividad: ¿cuál es la causa de las derrotas?

Gordon analizó los errores cometidos en los partidos importantes y enfatizó que el potencial del equipo aún no se ha desplegado por completo:

  • Asumir la responsabilidad: «Debemos asumir la responsabilidad de las dos derrotas consecutivas. En realidad, somos capaces de vencer a cualquier equipo», afirmó el extremo, mostrando confianza en el estado mental del equipo;

  • El estado físico ante el PSG: El jugador señaló que el calendario apretado pasó factura en el duelo contra el club parisino: «Llegamos al partido contra el PSG más cansados y debilitados que nuestro rival, y eso tuvo su impacto»;

  • Superioridad en el Clásico y la calidad del Real: Al analizar el partido contra Madrid, Gordon destacó que el Barcelona fue mejor: «Contra el Real, creo que jugamos mejor, creamos más ocasiones de peligro, pero no logramos mostrar nuestro mejor nivel. El rival, en cambio, marcó dos goles gracias a la gran calidad y talento individual de sus jugadores».

«Espero volver a verlos en el campo»

El futbolista inglés espera sacar las conclusiones correctas de los fracasos y regresar aún más fuerte en la parte decisiva de la temporada:

  • Deseo de revancha: Al final de sus declaraciones, Gordon demostró que no hay intención de rendirse: «Espero que tengamos la oportunidad de jugar contra ambos equipos una vez más esta temporada y conseguir la revancha».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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