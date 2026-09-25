Mauricio Pochettino seguirá al frente de la selección de EE. UU. hasta 2030

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ha firmado un nuevo contrato de cuatro años que le vincula al equipo hasta la Copa Mundial de 2030. En una entrevista para el podcast The Late Run de Goal.com, el técnico argentino explicó detalladamente los motivos de su decisión de continuar su carrera en EE. UU. Así lo informa Goal.com informa .

Se supo que al entrenador le ofrecieron renovar su contrato desde el inicio del Mundial, pero rechazó cualquier negociación sobre su futuro hasta que terminara el torneo. Tras disfrutar de unas vacaciones en Europa después del campeonato, el experimentado técnico admitió que extrañaba a Estados Unidos y el trabajo que había comenzado allí.

Nuevo contrato y conexión con los aficionados

Pochettino destacó que el segundo mejor resultado de la selección estadounidense en la Copa del Mundo y su victoria en la fase eliminatoria establecieron un vínculo fuerte con los aficionados. Señaló que, incluso durante sus vacaciones en Europa, echaba de menos el ambiente del fútbol estadounidense y los proyectos en marcha.

"Era importante jugar bien y habíamos acordado hablar después del campeonato. Para ser honesto, después de que terminó el Mundial, extrañé a Estados Unidos. Ya habíamos empezado a construir algo y se había establecido una conexión increíble con los aficionados", comentó el seleccionador.

Jóvenes talentos y planes de futuro

Mauricio Pochettino indicó que la gran confianza en el futuro del equipo fue un factor clave en su renovación. Según él, en este momento está surgiendo una generación de futbolistas muy talentosos en el fútbol estadounidense, con edades entre los 16 y 19 años.

Promesas como Cavan Sullivan, Julian Hall y Adri Mehmeti están llamando a las puertas de la selección nacional, y se espera que aumenten la competencia en el equipo principal. Pochettino confía en que estos jóvenes jugadores fortalecerán el juego del equipo de cara a la Copa Mundial de 2030.

El plan del técnico no se limita a los resultados de la selección. Tiene la intención de fortalecer los caminos para jugadores, entrenadores y equipos a nivel de la federación estadounidense, aplicando su vasta experiencia en otras áreas del fútbol del país.