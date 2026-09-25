Mauricio Pochettino seguirá al frente de la selección de EE. UU. hasta 2030

·8·Deportes
Mauricio Pochettino seguirá al frente de la selección de EE. UU. hasta 2030

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ha firmado un nuevo contrato de cuatro años que le vincula al equipo hasta la Copa Mundial de 2030. En una entrevista para el podcast The Late Run de Goal.com, el técnico argentino explicó detalladamente los motivos de su decisión de continuar su carrera en EE. UU. Así lo informa Goal.com informa .

Se supo que al entrenador le ofrecieron renovar su contrato desde el inicio del Mundial, pero rechazó cualquier negociación sobre su futuro hasta que terminara el torneo. Tras disfrutar de unas vacaciones en Europa después del campeonato, el experimentado técnico admitió que extrañaba a Estados Unidos y el trabajo que había comenzado allí.

Nuevo contrato y conexión con los aficionados

Pochettino destacó que el segundo mejor resultado de la selección estadounidense en la Copa del Mundo y su victoria en la fase eliminatoria establecieron un vínculo fuerte con los aficionados. Señaló que, incluso durante sus vacaciones en Europa, echaba de menos el ambiente del fútbol estadounidense y los proyectos en marcha.

"Era importante jugar bien y habíamos acordado hablar después del campeonato. Para ser honesto, después de que terminó el Mundial, extrañé a Estados Unidos. Ya habíamos empezado a construir algo y se había establecido una conexión increíble con los aficionados", comentó el seleccionador.

Jóvenes talentos y planes de futuro

Mauricio Pochettino indicó que la gran confianza en el futuro del equipo fue un factor clave en su renovación. Según él, en este momento está surgiendo una generación de futbolistas muy talentosos en el fútbol estadounidense, con edades entre los 16 y 19 años.

Promesas como Cavan Sullivan, Julian Hall y Adri Mehmeti están llamando a las puertas de la selección nacional, y se espera que aumenten la competencia en el equipo principal. Pochettino confía en que estos jóvenes jugadores fortalecerán el juego del equipo de cara a la Copa Mundial de 2030.

El plan del técnico no se limita a los resultados de la selección. Tiene la intención de fortalecer los caminos para jugadores, entrenadores y equipos a nivel de la federación estadounidense, aplicando su vasta experiencia en otras áreas del fútbol del país.

Mauricio PochettinoFútbol EstadounidenseMundial 2030Noticias de FútbolGoal
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Final de la Copa Mundial 2030: El Primer Ministro de Marruecos critica a la dirección del fútbolFinal de la Copa Mundial 2030: El Primer Ministro de Marruecos critica a la dirección del fútbol12 septiembre 01:31Legionarios estadounidenses: Ricardo Pepi puede llevar al PSV y Yunus Musah al AC Milan al éxitoLegionarios estadounidenses: Ricardo Pepi puede llevar al PSV y Yunus Musah al AC Milan al éxito15 agosto 04:32Ronald Koeman comparte sus impresiones antes del partido contra JapónRonald Koeman comparte sus impresiones antes del partido contra Japón11 junio 22:37¡Tensión eléctrica antes de UFC 331!: Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy cara a cara¡Tensión eléctrica antes de UFC 331!: Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy cara a cara19 septiembre 11:53Mauricio Pochettino responde a los rumores sobre el MilanMauricio Pochettino responde a los rumores sobre el Milan29 mayo 00:30Estados Unidos vence a Australia y se clasifica anticipadamente para los play-offsEstados Unidos vence a Australia y se clasifica anticipadamente para los play-offs20 junio 02:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?