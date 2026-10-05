Estrellas en declive: ¿Qué jugadores de alto nivel se devaluaron en La Liga?

El prestigioso portal que evalúa el valor de mercado de los jugadores en el mundo del fútbol, Transfermarkt , ha actualizado oficialmente los precios de transferencia de los representantes de La Liga española. En el último informe analítico presentado, llama la atención que el valor de mercado de varias estrellas de grandes clubes, habituadas a estar en la cima, ha caído repentinamente 10 millones de euros .

Entre los líderes cuyo valor ha disminuido se encuentran jugadores clave del FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.

5 estrellas cuyo valor bajó 10 millones de euros

Según los indicadores actualizados, los jugadores que más valor financiero han perdido en La Liga son los siguientes:

Frenkie de Jong (FC Barcelona): 130 millones de euros (-10 millones de euros);

Alejandro Balde (FC Barcelona): 40 millones de euros (-10 millones de euros);

Cristian Romero (Atlético de Madrid): 25 millones de euros (-10 millones de euros);

Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 110 millones de euros (-10 millones de euros);

Vinícius Júnior (Real Madrid): 130 millones de euros (-10 millones de euros).

A pesar de la bajada, siguen en la élite

Aunque se ha observado una disminución en el valor de transferencia, estos jugadores mantienen su estatus como los activos más valiosos del campeonato español:

Dúo de 130 millones: Frenkie de Jong y Vinícius Júnior siguen siendo los jugadores más caros de La Liga con un valor de 130 millones de euros cada uno;

La posición de Julián Álvarez: El delantero argentino del Atlético, a pesar de la pérdida de 10 millones, sigue siendo el tercer jugador más valioso de esta lista con una cifra de 110 millones de euros.

Según los expertos, la condición física, las rotaciones y los resultados colectivos durante la temporada podrían influir nuevamente en el valor de mercado de los jugadores en las próximas actualizaciones.