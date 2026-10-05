Ranking actualizado: ¿quiénes son los 10 futbolistas más caros de la Liga española?

La plataforma de análisis más influyente del mundo para evaluar el valor de mercado de los jugadores, Transfermarkt ha publicado oficialmente el ranking actualizado de las estrellas que juegan en la Liga española. Según la lista al 5 de octubre, el joven prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal mantiene su liderazgo absoluto como uno de los futbolistas más valiosos del planeta.

El top 10 actualizado demuestra una hegemonía total entre los dos gigantes españoles: el Real Madrid (5 jugadores) y el FC Barcelona (4 jugadores). Solo el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, logra entrar en este dúo.

Yamal en la cima, Mbappé y Bellingham en la persecución

Se observa una competencia interesante e indicadores financieros notables en los primeros puestos del ranking:

El fenómeno Lamine Yamal: El valor de mercado del extremo de 19 años, formado en el FC Barcelona, está estimado en 220 millones de euros consolidando su estatus como el jugador más caro no solo de la Liga, sino del fútbol mundial;

Las superestrellas madridistas: El goleador francés del Real, Kylian Mbappé está segundo con 200 millones de euros, mientras que el centrocampista inglés Jude Bellingham completa el podio con 160 millones de euros;

El alto valor de Pedri: El centrocampista clave de los catalanes, Pedri, ocupa el cuarto lugar con una valoración de 150 millones de euros.

Cambios bruscos en los precios: ¿quién subió y quién bajó?

El informe actualizado registra una dinámica significativa en el valor de transferencia de algunos jugadores:

El mayor salto (+30 M€): El valor de mercado del joven centrocampista defensivo del Real Madrid, Yan Diomande, aumentó de golpe 30 millones hasta alcanzar los 120 millones de euros;

Los que siguen creciendo (+10 M€): El centrocampista del FC Barcelona, Fermín López (110 M€), así como el mediapunta turco del club merengue, Arda Güler (100 M€), lograron aumentar su valor otros 10 millones;

Los que han bajado de valor (-10 M€): El extremo del Real, Vinícius Júnior (130 M€), y el delantero del Atlético, Julián Álvarez (110 M€), perdieron 10 millones de euros respecto a su valoración anterior. Además, el defensa central catalán de 19 años, Pau Cubarsí, mantiene la marca de los 100 millones de euros.

Los 10 futbolistas más caros de la Liga (Transfermarkt, 5 de octubre):