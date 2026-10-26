Vuelve la intriga al «El Clásico»: Mourinho revela cómo derrotó al Barcelona

El choque central de La Liga española —el último «El Clásico» disputado en el Camp Nou— se resolvió a favor del Real Madrid. Los pupilos de José Mourinho sorprendieron a su eterno rival, el FC Barcelona, con un 2-1 a domicilio, llevando la lucha por el campeonato a un nuevo nivel.

Si bien esta victoria supone la primera derrota de la temporada para el FC Barcelona, permite al «club blanco» reducir la distancia con el líder a solo tres puntos.

El doblete decisivo de Mbappé y tres puntos vitales

El encuentro se desarrolló, como era de esperar, con gran intensidad y ataques incisivos por ambas partes:

La intriga de la primera parte: Al final de la primera mitad, la estrella francesa del Madrid, Kylian Mbappé, aprovechó un hueco en la defensa rival para abrir el marcador y llevar a su equipo al descanso con ventaja;

La respuesta del Barcelona y el segundo golpe: Aunque los catalanes igualaron el marcador en la segunda parte, Mbappé volvió a aparecer cerca del final del partido. El delantero francés marcó su segundo gol, completando un doblete y sentenciando el destino del encuentro;

Situación en la tabla: Gracias a los tres puntos obtenidos, el club madrileño redujo la diferencia con el líder a 3 puntos, aumentando al máximo la intriga en la lucha por el título.

«La clave de la victoria es la preparación mental»: La confesión de José Mourinho

Tras finalizar el partido, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reveló en la rueda de prensa los secretos del éxito de su equipo:

Solidaridad y fuerza mental: «Si me preguntan cuál es la clave de la victoria de hoy, es ante todo la preparación mental del equipo. La confianza y la unidad mostradas en el campo merecen un reconocimiento especial», declaró Mourinho;

Táctica y disciplina de hierro: El técnico destacó que se ha consolidado un sistema de alta competencia y cumplimiento incondicional de las instrucciones tácticas, independientemente de quién forme parte del once inicial;

La búsqueda del objetivo: El técnico portugués afirmó que la insaciable sed de victoria y la determinación de sus jugadores les llevaron a este importante triunfo.

Resultados del partido