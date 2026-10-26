Vuelve la intriga al «El Clásico»: Mourinho revela cómo derrotó al Barcelona

·0·Deportes
Vuelve la intriga al «El Clásico»: Mourinho revela cómo derrotó al Barcelona

El choque central de La Liga española —el último «El Clásico» disputado en el Camp Nou— se resolvió a favor del Real Madrid. Los pupilos de José Mourinho sorprendieron a su eterno rival, el FC Barcelona, con un 2-1 a domicilio, llevando la lucha por el campeonato a un nuevo nivel.

Si bien esta victoria supone la primera derrota de la temporada para el FC Barcelona, permite al «club blanco» reducir la distancia con el líder a solo tres puntos.

El doblete decisivo de Mbappé y tres puntos vitales

El encuentro se desarrolló, como era de esperar, con gran intensidad y ataques incisivos por ambas partes:

  • La intriga de la primera parte: Al final de la primera mitad, la estrella francesa del Madrid, Kylian Mbappé, aprovechó un hueco en la defensa rival para abrir el marcador y llevar a su equipo al descanso con ventaja;

  • La respuesta del Barcelona y el segundo golpe: Aunque los catalanes igualaron el marcador en la segunda parte, Mbappé volvió a aparecer cerca del final del partido. El delantero francés marcó su segundo gol, completando un doblete y sentenciando el destino del encuentro;

  • Situación en la tabla: Gracias a los tres puntos obtenidos, el club madrileño redujo la diferencia con el líder a 3 puntos, aumentando al máximo la intriga en la lucha por el título.

«La clave de la victoria es la preparación mental»: La confesión de José Mourinho

Tras finalizar el partido, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reveló en la rueda de prensa los secretos del éxito de su equipo:

  • Solidaridad y fuerza mental: «Si me preguntan cuál es la clave de la victoria de hoy, es ante todo la preparación mental del equipo. La confianza y la unidad mostradas en el campo merecen un reconocimiento especial», declaró Mourinho;

  • Táctica y disciplina de hierro: El técnico destacó que se ha consolidado un sistema de alta competencia y cumplimiento incondicional de las instrucciones tácticas, independientemente de quién forme parte del once inicial;

  • La búsqueda del objetivo: El técnico portugués afirmó que la insaciable sed de victoria y la determinación de sus jugadores les llevaron a este importante triunfo.

Resultados del partido

Indicador

FC Barcelona

Real Madrid

Marcador

1

2

Goles

Gol en la segunda parte

Kylian Mbappé (final de la 1ª parte, final de la 2ª parte)

Competición

La Liga

El Clásico

Impacto en el torneo

Primera derrota de la temporada

Distancia reducida a 3 puntos

La LigaEl ClásicoReal MadridFC BarcelonaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El FC Barcelona ha ganado 4 de los últimos 5 Clásicos: ¿continuará la racha?El FC Barcelona ha ganado 4 de los últimos 5 Clásicos: ¿continuará la racha?Ayer 17:33Presión madrileña ante el pleno de victorias: claves antes del ClásicoPresión madrileña ante el pleno de victorias: claves antes del ClásicoAyer 17:25Gran conflicto antes del « El Clásico »: el presidente del FC Barcelona critica la política de PérezGran conflicto antes del « El Clásico »: el presidente del FC Barcelona critica la política de Pérez18 octubre 12:42Estrellas en declive: ¿Qué jugadores de alto nivel se devaluaron en La Liga?Estrellas en declive: ¿Qué jugadores de alto nivel se devaluaron en La Liga?5 octubre 19:29Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destinoErling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino20 octubre 12:10El FC Barcelona golea al Betis 5-2 y consolida su liderato en La LigaEl FC Barcelona golea al Betis 5-2 y consolida su liderato en La Liga18 octubre 00:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester