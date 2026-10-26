Vuelve la intriga al «El Clásico»: Mourinho revela cómo derrotó al Barcelona
El choque central de La Liga española —el último «El Clásico» disputado en el Camp Nou— se resolvió a favor del Real Madrid. Los pupilos de José Mourinho sorprendieron a su eterno rival, el FC Barcelona, con un 2-1 a domicilio, llevando la lucha por el campeonato a un nuevo nivel.
Si bien esta victoria supone la primera derrota de la temporada para el FC Barcelona, permite al «club blanco» reducir la distancia con el líder a solo tres puntos.
El doblete decisivo de Mbappé y tres puntos vitales
El encuentro se desarrolló, como era de esperar, con gran intensidad y ataques incisivos por ambas partes:
La intriga de la primera parte: Al final de la primera mitad, la estrella francesa del Madrid, Kylian Mbappé, aprovechó un hueco en la defensa rival para abrir el marcador y llevar a su equipo al descanso con ventaja;
La respuesta del Barcelona y el segundo golpe: Aunque los catalanes igualaron el marcador en la segunda parte, Mbappé volvió a aparecer cerca del final del partido. El delantero francés marcó su segundo gol, completando un doblete y sentenciando el destino del encuentro;
Situación en la tabla: Gracias a los tres puntos obtenidos, el club madrileño redujo la diferencia con el líder a 3 puntos, aumentando al máximo la intriga en la lucha por el título.
«La clave de la victoria es la preparación mental»: La confesión de José Mourinho
Tras finalizar el partido, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reveló en la rueda de prensa los secretos del éxito de su equipo:
Solidaridad y fuerza mental: «Si me preguntan cuál es la clave de la victoria de hoy, es ante todo la preparación mental del equipo. La confianza y la unidad mostradas en el campo merecen un reconocimiento especial», declaró Mourinho;
Táctica y disciplina de hierro: El técnico destacó que se ha consolidado un sistema de alta competencia y cumplimiento incondicional de las instrucciones tácticas, independientemente de quién forme parte del once inicial;
La búsqueda del objetivo: El técnico portugués afirmó que la insaciable sed de victoria y la determinación de sus jugadores les llevaron a este importante triunfo.
Resultados del partido
Indicador
FC Barcelona
Real Madrid
Marcador
1
2
Goles
Gol en la segunda parte
Kylian Mbappé (final de la 1ª parte, final de la 2ª parte)
Competición
La Liga
El Clásico
Impacto en el torneo
Primera derrota de la temporada
Distancia reducida a 3 puntos
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