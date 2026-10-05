Piers Morgan llama a Jorge Jesus el Ten Hag portugués

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Piers Morgan llama a Jorge Jesus el Ten Hag portugués

El famoso presentador Piers Morgan criticó duramente el comportamiento del entrenador de la selección de Portugal, Jorge Jesus, acusándolo de una falta de respeto flagrante hacia Cristiano Ronaldo. Según Goal.com, las relaciones entre el técnico y la estrella portuguesa se han tensado tras los últimos partidos del equipo nacional. Así lo informa Goal.com. informa.

La polémica surgió tras la victoria por 2-1 contra Noruega. Durante el encuentro, Cristiano Ronaldo permaneció en el banquillo y, curiosamente, a pesar de haber calentado intensamente para entrar, el entrenador no le dio minutos en el campo.

Posteriormente, surgieron diversas especulaciones y debates en la prensa y las redes sociales. Jorge Jesus afirmó que la situación estaba siendo exagerada debido al inmenso estatus del jugador, argumentando que otros futbolistas también se quedan en el banquillo.

La comparación entre Piers Morgan y Erik ten Hag

Sin embargo, Piers Morgan, uno de los amigos cercanos de Cristiano Ronaldo, no aceptó estas explicaciones. En sus redes sociales, criticó duramente a Jesus comparándolo con el exentrenador del Manchester United, Erik ten Hag.

En su declaración, Morgan acusó a Jorge Jesus de intentar humillar a Ronaldo para aumentar su propia reputación y proyectar una imagen de entrenador inflexible. Cabe recordar que Erik ten Hag provocó un conflicto similar en el Manchester United, lo que resultó en la salida de Ronaldo del club.

La justificación del entrenador

Jorge Jesus, al responder a las preguntas de la prensa, subrayó que se ha creado un revuelo artificial en torno a esta situación. En su opinión, muchos jugadores se quedan sin jugar en cada partido, pero la prensa presta una atención desmedida a este caso solo porque involucra a Ronaldo.

A pesar de ello, el incidente no ha pasado desapercibido para la comunidad futbolística europea ni para los medios. Los aficionados se preguntan qué consecuencias tendrá esta aparente tensión entre el entrenador y el capitán en los próximos partidos de Portugal.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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