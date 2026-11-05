¿Cuál fue la reacción de Piers Morgan ante la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección nacional?

El reconocido periodista y presentador británico Piers Morgan de Cristiano Ronaldo reaccionó a su decisión de poner fin a su carrera con la selección nacional de Portugal. Destacó especialmente el emotivo y sincero mensaje en video que el legendario delantero de 41 años publicó en sus redes sociales.

Morgan elogió los logros de la estrella portuguesa en el escenario internacional, describiéndolo como la figura más grande en la historia del fútbol mundial.

«Es el mejor jugador de la historia»: La reacción de Piers Morgan

El periodista británico compartió cálidas palabras sobre el legado de la leyenda del fútbol en sus redes sociales:

Un paso sincero y emotivo: «Cristiano Ronaldo anunció que pone fin a su carrera internacional en un video lleno de emoción y sinceridad», escribió;

Estadísticas y trofeos inigualables: «Ha jugado más partidos que nadie con la selección — 234 encuentros Ha marcado la mayor cantidad de goles — 146 goles Llevó a Portugal a ganar los tres trofeos más importantes de su historia»;

Reconocimiento final: «Es el mejor jugador de la historia. Felicidades», concluyó el periodista.

23 años de un reinado glorioso en números

de Cristiano Ronaldo el glorioso viaje con la selección nacional ha quedado grabado con letras de oro en la historia del fútbol: