Christophe Dugarry sobre Cristiano Ronaldo: Su ego lo está devorando

El exdelantero de la selección francesa, Christophe Dugarry, expresó opiniones contundentes sobre Cristiano Ronaldo, afirmando que el ego de la leyenda del fútbol está dañando su reputación. El ganador de la Copa del Mundo de 1998 no ocultó su profunda decepción ante la reciente controversia que rodea al delantero del Al-Nassr y de la selección nacional de Portugal. Así lo informa Goal.com informa .

Los desacuerdos entre Ronaldo y el seleccionador nacional, así como los debates sobre su tiempo de juego, han intensificado la situación. En el programa Rothen s'enflamme de RMC Sport, el exjugador del AC Milan y del FC Barcelona acusó al cinco veces ganador del Balón de Oro de faltar al respeto a sus compatriotas.

Reputación en peligro

Según RMC Sport, Dugarry lamentó que Ronaldo haya alterado la imagen colectiva y positiva que construyó durante décadas. En su opinión, en lugar de dejar el gran escenario con honor, el jugador se ha convertido en los últimos meses en víctima de su propio ego.

«Es muy triste, porque esta no es la imagen que proyectaba antes. Siempre pareció un hombre saludable, que jugaba para el equipo y generoso. Ahora, da la impresión de que su ego lo está devorando desde hace unos meses», declaró el exdelantero francés.

Eficacia en el campo y ejemplo para los jóvenes

Dugarry añadió que un gran jugador debe saber evaluar sus capacidades a tiempo y notar cuándo su nivel de juego disminuye. Señaló que en las tres últimas competiciones internacionales, la selección de Portugal ha estado mucho más unida y ha sido más eficaz sin su capitán.

El exjugador cuestionó qué ejemplo le da a los jóvenes portugueses todo el alboroto causado por un desacuerdo menor sobre las decisiones del entrenador y el tiempo de juego. Además, el malentendido con el cuerpo técnico y el abandono de la concentración antes de los partidos internacionales afectaron el ambiente del equipo.

Aunque el seleccionador afirmó en rueda de prensa que las puertas de la selección siguen abiertas, el serio conflicto y la frialdad en las relaciones complican la situación. Queda por ver cómo este paso, tras el diálogo entre Ronaldo y la Federación Portuguesa de Fútbol, influirá en la futura colaboración.