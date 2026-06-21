Abduqodir Husanov contra Cristiano Ronaldo: duelo central del grupo K

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Abduqodir Husanov contra Cristiano Ronaldo: duelo central del grupo K

En el grupo K de la Copa del Mundo, la situación se ha vuelto tensa tras la primera jornada. La selección nacional de Uzbekistán, que dejó pasar su oportunidad en el primer partido, se enfrentará a Portugal en la siguiente ronda. Antes de este encuentro, programado para el 23 de junio, el mundo del fútbol debate activamente el choque entre dos generaciones: el joven y potente defensa Abduqodir Husanov y el veterano delantero Cristiano Ronaldo.

Iskander Sergaliyev: Husanov es superior físicamente

El experto en fútbol kazajo Iskander Sergaliyev valoró positivamente las capacidades del defensa uzbeko en su podcast, expresando lo siguiente:

"Desde el punto de vista físico, Abduqodir Husanov es ciertamente superior. Pero elegir la posición correcta también es un factor importante. Los buenos pases de Husanov han aparecido recientemente. Recordamos sus primeros partidos en el Manchester City, donde cometió errores contra el Chelsea. Sin embargo, desde entonces ha crecido mucho y se ha convertido en uno de los defensores más brillantes de la Premier League. En términos de capacidad física, Husanov puede competir con cualquier futbolista de la selección de Portugal."

Situación y estadísticas tras la primera jornada

Ninguno de los dos equipos logró el resultado esperado en la primera jornada. La siguiente tabla compara la situación de los equipos y sus líderes:

Estadísticas

Portugal (Cristiano Ronaldo)

Uzbekistán (Abduqodir Husanov)

Resultado de la primera jornada

Empate contra RD Congo (1:1)

Derrota contra Colombia (1:3)

Posición en el grupo

Posición intermedia en el cuarteto

Sin puntos, última posición

Estado del jugador en la 1ª jornada

Uno de sus peores partidos, solo 25 toques de balón en 90 minutos

No pudo evitar que el delantero rival Luis Diaz anotara un gol y diera una asistencia

Edad y ventaja

41 años, vasta experiencia y maestría táctica

22 años, alta capacidad física y experiencia en la Premier League

Hora y lugar del encuentro

  • Fecha: 23 de junio

  • Hora: 22:00 hora de Tashkent

  • Estadio: Houston Stadium, Houston, EE. UU.

  • Capacidad del estadio: 72 220 espectadores

Para los pupilos de Fabio Cannavaro, este partido es decisivo en el camino a los play-offs. Deseamos suerte a nuestros representantes en este encuentro donde chocan la experiencia veterana y el ímpetu de la nueva generación.

Abduqodir HusanovCristiano RonaldoUzbekistánPortugalManchester City
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Shuhrat Razzakov
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