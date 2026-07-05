Ronaldo envía un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en un terremoto

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, envió un sincero mensaje de video a Andres Meles, un niño de 11 años gravemente herido en un terremoto en Venezuela, haciendo realidad su sueño. Así lo informó el diario Sport.

Se informó que Andres perdió una pierna a causa del fuerte sismo y que los miembros de su familia murieron bajo los escombros. Los rescatistas lograron sacar al niño de las ruinas en estado crítico.

El mayor deseo de Andres, quien se recupera en el hospital, era tener una calcomanía de Panini de su futbolista favorito, Cristiano Ronaldo. Después de que la historia se viralizara en las redes sociales, Ronaldo no fue indiferente a la petición del niño.

La estrella del fútbol grabó un mensaje de video especial para Andres y también le envió la calcomanía. En el video, Ronaldo le desea una pronta recuperación y le dice que lo invitará personalmente a uno de sus partidos en el futuro.

«Te envío un abrazo sincero a través de este video. Una vez que te recuperes, quiero invitarte a uno de mis partidos. Me encantaría conocerte», dijo Ronaldo.

Al recibir el regalo inesperado, Andres no pudo ocultar su alegría, afirmando que este es uno de los eventos más inolvidables de su vida.

Tras ser rescatado, Andres reveló otro sueño. Dijo que sueña con pegar precisamente la calcomanía de Cristiano Ronaldo en su álbum dedicado a la Copa del Mundo de fútbol 2026.