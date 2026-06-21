Mundial 2026: Gran conflicto en el seno de la selección de Portugal

El inesperado empate (1:1) contra la RD Congo en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo ha tensado considerablemente la situación en torno a la selección nacional de Portugal. Actualmente, reina un ambiente inestable en el campamento debido a conflictos en redes sociales y presiones internas.

Capturas falsas y el error de Georgina Rodríguez

Tras el partido fallido, se viralizó en redes sociales una conversación falsa atribuida a Madalen Aragao, la novia del centrocampista Joao Neves.

En este chat falso, un usuario escribió bajo la publicación de Aragao:

«Tu novio es un idiota. Dile que debe pasarle el balón a Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de todos los tiempos».

En la captura falsa, Aragao supuestamente respondió:

«Dile a tu capitán que ya es hora de retirarse. Es demasiado egocéntrico».

Según investigaciones periodísticas, dicha conversación nunca existió y la imagen fue creada con Photoshop o inteligencia artificial. Sin embargo, varios medios importantes, incluyendo la cuenta de Record Mexico difundieron esta información falsa como si fuera real.

La situación se agravó cuando Georgina Rodríguez, la pareja de Ronaldo, vio la publicación y dejó un comentario irónico: «¡Vaya! ¡La nueva generación es increíble!»

A raíz de esto, miles de fanáticos acérrimos de Ronaldo lanzaron ataques masivos en las cuentas de Instagram de Joao Neves y su novia. Por otro lado, la propia Georgina fue objeto de burlas por haber creído en la captura falsa.

Presión familiar: las críticas de Katia Aveiro

Poco antes de este conflicto, Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, había culpado al centrocampista Bruno Fernandes de jugar de forma pasiva. Esta declaración intensificó la negatividad hacia los jugadores en redes sociales y afectó su estado anímico.

Ambiente tenso antes del duelo contra Uzbekistán

En general, no hay tranquilidad interna en el campamento de Portugal antes de enfrentarse a la selección de Uzbekistán el 23 de junio. Los pupilos de Fabio Cannavaro podrían aprovechar esta inestabilidad psicológica del rival en el próximo encuentro decisivo.