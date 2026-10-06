Golden Boy 2026: Comienza la carrera de las nuevas estrellas del fútbol europeo

·11·Deportes
Golden Boy 2026: Comienza la carrera de las nuevas estrellas del fútbol europeo

¿Quién será la mayor estrella de la nueva generación del fútbol europeo? La carrera ha comenzado entre los jóvenes talentos que juegan en grandes clubes como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Chelsea, el Arsenal, el PSG y el Bayern de Múnich.

El diario italiano Tuttosport ha publicado la lista de candidatos al premio Golden Boy 2026. La lista incluye a 25 futbolistas menores de 21 años que juegan en las mejores ligas de Europa.

Entre los candidatos de este año, además de los jugadores que ya atraen la atención del fútbol mundial, hay talentos prometedores que se espera que den el salto a la gran escena en los próximos años.

Varios candidatos del Real Madrid y el FC Barcelonaestán presentes

En la lista publicada para el Golden Boy 2026, los dos gigantes españoles destacan especialmente.

Del FC Barcelona, Pau Cubarsí, Marc Bernal y Xavi Espart figuran entre los nominados.

Por parte del Real Madrid, Yan Diomande y Endrick forman parte de los aspirantes. Además, Franco Mastantuono también aparece como jugador del Real Madrid/Fiorentina.

Esto demuestra la gran atención que los gigantes españoles prestan al desarrollo de los jóvenes futbolistas en la lucha por este galardón.

El Chelsea también cuenta con dos candidatos fuertes

El club londinense Chelsea también participa en la lista con dos de sus jugadores.

Ellos son Jorrel Hato y Estevão.

El nombre de Estevão, en particular, se menciona últimamente entre los jóvenes talentos que despiertan gran interés en el fútbol mundial.

Además del Chelsea, el Arsenal y el Bournemouth también tienen a sus representantes en la lista.

El Arsenal está representado por Myles Lewis-Skelly, mientras que el Bournemouth cuenta con Ryan Rosha y Éli Junior Kroupi .

La lista completa de candidatos al Golden Boy 2026

Los aspirantes anunciados por Tuttosport son los siguientes:

  • Pau Cubarsí — FC Barcelona;

  • Ayyoub BouaddiManchester City;

  • Warren Zaïre-Emery — PSG;

  • Yan Diomande — Real Madrid;

  • Luka Vušković — Brighton;

  • Viktor Froholdt — Oporto;

  • Myles Lewis-Skelly — Arsenal;

  • Ryan Rosha — Bournemouth;

  • Jorrel Hato — Chelsea;

  • Lennart Karl — Bayern de Múnich;

  • Estevão — Chelsea;

  • Endrick — Real Madrid;

  • Éli Junior Kroupi — Bournemouth;

  • Gianluca Prestianni — Benfica;

  • Konstantinos Karetsas — Borussia Dortmund;

  • Said El Mala — Colonia;

  • Jon Martín — Real Sociedad;

  • Marc Bernal — FC Barcelona;

  • Karim Alajbegovic — Juventus;

  • Finn Jeltsch — Stuttgart;

  • Charalampos Kostoulas — Brighton;

  • Kouakou Gadou — Borussia Dortmund;

  • Franco Mastantuono — Real Madrid/Fiorentina;

  • Rodrigo Mora — AS Roma;

  • Xavi Espart — FC Barcelona.

Un premio para el futuro, no solo para los goles

El premio Golden Boy no es un simple galardón individual. Su objetivo es identificar a los representantes más brillantes y prometedores de la nueva generación del fútbol europeo.

En la lucha por este premio, la edad del jugador, así como su participación en competiciones de alto nivel, su impacto y su ritmo de desarrollo son cruciales.

Por eso, el rendimiento de cada jugador a lo largo de la temporada es determinante.

El joven jugador que hoy lucha por un puesto en el primer equipo de su club podría convertirse mañana en una de las mayores estrellas del fútbol europeo.

¿Cuál es la mayor intriga de esta lista?

A juzgar por la lista de candidatos al Golden Boy 2026, se espera que la competencia sea extremadamente reñida.

Por un lado, las jóvenes estrellas del Real Madrid y el FC Barcelona, y por otro, los representantes del Chelsea, Arsenal, Bayern, PSG yManchester City.

Otro aspecto interesante es la presencia de jugadores en diferentes posiciones. Esto significa que la lucha por el trofeo no se limitará a los goles o a la eficacia ofensiva.

Ahora, solo queda una pregunta: ¿Quién será el nuevo «Golden Boy» del fútbol europeo entre estos 25 jóvenes talentos?

La respuesta dependerá de los resultados a lo largo de la temporada, el rendimiento individual y la capacidad de estos jóvenes jugadores para destacar en la gran escena.

Golden Boy 2026FC BarcelonaReal MadridChelseaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xabi Alonso quiere llevarse a la estrella del FC Barcelona Fermin Lopez al ChelseaXabi Alonso quiere llevarse a la estrella del FC Barcelona Fermin Lopez al Chelsea4 octubre 22:03Chelsea firmará un nuevo contrato de larga duración con el delantero João PedroChelsea firmará un nuevo contrato de larga duración con el delantero João Pedro21 agosto 17:34El Barça renuncia a Rodri: solo espera al Real MadridEl Barça renuncia a Rodri: solo espera al Real Madrid6 agosto 11:44En el punto de mira de Barcelona y Chelsea: la lucha por Fisnik Asllani se intensificaEn el punto de mira de Barcelona y Chelsea: la lucha por Fisnik Asllani se intensifica14 julio 02:11El Arsenal pide 150 millones de euros por William SalibaEl Arsenal pide 150 millones de euros por William Saliba1 julio 22:40La esposa de Cucurella afirma que ha recibido amenazas de muerteLa esposa de Cucurella afirma que ha recibido amenazas de muerte24 junio 17:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?