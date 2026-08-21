Chelsea firmará un nuevo contrato de larga duración con el delantero João Pedro

·1·Deportes
Chelsea firmará un nuevo contrato de larga duración con el delantero João Pedro

El club inglés Chelsea se prepara para ofrecer a su delantero brasileño João Pedro un nuevo contrato beneficioso de larga duración con el objetivo de retenerlo durante más tiempo y mejorar sus condiciones salariales. Según BBC Sport, se espera que el futbolista de 24 años firme con el club londinense un acuerdo hasta 2032, con una opción de ampliación por dos años. Esta decisión podría asegurar el futuro del jugador en el club hasta 2034. Goal.com informa .

Esta medida se ha convertido en una respuesta importante al interés mostrado durante el mercado de verano por varios grandes clubes europeos, especialmente el Barcelona, en fichar al delantero. La directiva del Chelsea ha decidido aumentar su salario apenas un año después de su llegada desde el Brighton por 60 millones de libras esterlinas. Esto demuestra la política rápida y firme del club para conservar a sus principales figuras.

Estrategia financiera y planes de futuro

Según la fuente, las condiciones del contrato renovado se ajustan por completo al modelo salarial estructurado del Chelsea. Este sistema se basa en recompensar rápidamente a los jugadores que han demostrado su valía con categorías salariales superiores. Anteriormente, los Blues ya habían aplicado un enfoque similar con Cole Palmer y Nicolas Jackson.

Una vez cerrado el mercado de fichajes, los dirigentes del club planean centrarse en las negociaciones de nuevos contratos con otras figuras clave, especialmente Levi Colwill y Estêvão Willian. Esto forma parte de una estrategia destinada a garantizar la estabilidad del equipo a largo plazo.

Resultados destacados en su temporada de debut

En su primera temporada en el oeste de Londres, João Pedro se convirtió en la principal referencia ofensiva del equipo. Pasó a la historia como el primer delantero del Chelsea desde Diego Costa en marcar 20 goles sin contar los penaltis. El brasileño comenzó su impacto en el club con tres goles en el último Mundial de Clubes.

Su excelente rendimiento le permitió recibir de inmediato el dorsal número 9. Tras una temporada anterior más decepcionante, en la que terminó décimo, el Chelsea aspira esta campaña a luchar seriamente por el título. El juego incisivo y los goles de João Pedro serán muy importantes para el club londinense en el partido de la Premier League del lunes por la noche contra el Fulham.

ChelseaJoão PedroPremier LeagueBarcelonaFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Leyendas mundiales en Taskent: detalles de la Supercopa de Uzbekistán de fútbol salaLeyendas mundiales en Taskent: detalles de la Supercopa de Uzbekistán de fútbol salaHoy, 17:42Crystal Palace rechazó la oferta del Manchester CityCrystal Palace rechazó la oferta del Manchester CityHoy, 15:57El deseo de Julián Álvarez de fichar por el Barcelona enfureció a los aficionados del AtléticoEl deseo de Julián Álvarez de fichar por el Barcelona enfureció a los aficionados del AtléticoHoy, 15:38La Juventus se prepara para grandes cambios en su porteríaLa Juventus se prepara para grandes cambios en su porteríaHoy, 15:33José Mourinho lanza una firme advertencia a las estrellas del Real MadridJosé Mourinho lanza una firme advertencia a las estrellas del Real MadridHoy, 15:16Se han eliminado los obstáculos para el fichaje de Mattia Perin por PalermoSe han eliminado los obstáculos para el fichaje de Mattia Perin por PalermoHoy, 15:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)