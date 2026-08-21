Chelsea firmará un nuevo contrato de larga duración con el delantero João Pedro

El club inglés Chelsea se prepara para ofrecer a su delantero brasileño João Pedro un nuevo contrato beneficioso de larga duración con el objetivo de retenerlo durante más tiempo y mejorar sus condiciones salariales. Según BBC Sport, se espera que el futbolista de 24 años firme con el club londinense un acuerdo hasta 2032, con una opción de ampliación por dos años. Esta decisión podría asegurar el futuro del jugador en el club hasta 2034. Goal.com informa .

Esta medida se ha convertido en una respuesta importante al interés mostrado durante el mercado de verano por varios grandes clubes europeos, especialmente el Barcelona, en fichar al delantero. La directiva del Chelsea ha decidido aumentar su salario apenas un año después de su llegada desde el Brighton por 60 millones de libras esterlinas. Esto demuestra la política rápida y firme del club para conservar a sus principales figuras.

Estrategia financiera y planes de futuro

Según la fuente, las condiciones del contrato renovado se ajustan por completo al modelo salarial estructurado del Chelsea. Este sistema se basa en recompensar rápidamente a los jugadores que han demostrado su valía con categorías salariales superiores. Anteriormente, los Blues ya habían aplicado un enfoque similar con Cole Palmer y Nicolas Jackson.

Una vez cerrado el mercado de fichajes, los dirigentes del club planean centrarse en las negociaciones de nuevos contratos con otras figuras clave, especialmente Levi Colwill y Estêvão Willian. Esto forma parte de una estrategia destinada a garantizar la estabilidad del equipo a largo plazo.

Resultados destacados en su temporada de debut

En su primera temporada en el oeste de Londres, João Pedro se convirtió en la principal referencia ofensiva del equipo. Pasó a la historia como el primer delantero del Chelsea desde Diego Costa en marcar 20 goles sin contar los penaltis. El brasileño comenzó su impacto en el club con tres goles en el último Mundial de Clubes.

Su excelente rendimiento le permitió recibir de inmediato el dorsal número 9. Tras una temporada anterior más decepcionante, en la que terminó décimo, el Chelsea aspira esta campaña a luchar seriamente por el título. El juego incisivo y los goles de João Pedro serán muy importantes para el club londinense en el partido de la Premier League del lunes por la noche contra el Fulham.