«Manchester City» Las conversaciones sobre el fichaje de Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, han entrado en una nueva fase. Según la prensa española, el FC Barcelona no iniciará una ofensiva concreta para hacerse con el jugador de 30 años.

La directiva del club catalán considera que, si Rodri deja Inglaterra, su principal opción, y prácticamente la única, será el Real Madrid. Sin embargo, ni el jugador, «Manchester City» ni el club madrileño han anunciado todavía un acuerdo oficial por el traspaso.

¿Rodri no contempla la opción del Barça?

Después del Mundial, trascendió que clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona, el PSG y el Bayern de Múnich estaban interesados en Rodri.

Según AS, el FC Barcelona estudió opciones para reforzar el centro del campo tras la lesión de Frenkie de Jong. Sin embargo, se informa de que Rodri solo quiere fichar por el Real Madrid si abandona «Manchester City». Por este motivo, los azulgranas no consideran conveniente iniciar una negociación compleja tanto en lo económico como en lo deportivo.

Esto no significa que el FC Barcelona haya presentado una oferta oficial a Rodri y haya recibido una negativa. Por ahora, se trata de informaciones sobre el traspaso difundidas por los medios españoles.

City y el Real deben acordar el precio

El contrato vigente de Rodri con «Manchester City» está firmado hasta junio de 2027. El club inglés formalizó este acuerdo con el centrocampista español en 2022.

Según algunas fuentes, «Manchester City» valora al jugador en unos 75 millones de euros. El Real Madrid podría intentar cerrar el acuerdo por una cantidad de entre 50 y 60 millones de euros. Algunos informes también señalan que el club madrileño habría acordado con Rodri las condiciones personales de un contrato hasta 2030, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El hecho de que al contrato de Rodri le quede un año podría dar ventaja al Real Madrid en las negociaciones. Sin embargo, el City no quiere dejar salir por una cantidad muy inferior a su valor de mercado a uno de los futbolistas más importantes de su centro del campo.

El Mundial volvió a elevar su valor

Rodri se convirtió en uno de los principales líderes de la selección española en el Mundial de 2026. La Roja derrotó a Argentina por 1-0 en la prórroga de la final y se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia.

El centrocampista controló el centro del campo en los ocho partidos del torneo y ganó el Balón de Oro de la FIFA, otorgado al mejor jugador de la competición.

Fue su segundo gran reconocimiento individual en los últimos dos años. En 2024, Rodri también ganó el Balón de Oro y alcanzó el máximo estatus del fútbol mundial como mediocentro defensivo.

Su actuación en el Mundial demostró que el futbolista podía recuperar su mejor nivel incluso después de sufrir lesiones graves. Este aspecto se considera uno de los principales factores que han vuelto a elevar su valor de traspaso.

El fichaje por el Real Madrid aún no está cerrado

Aunque la prensa española presenta el traslado de Rodri a Madrid como un proceso casi inevitable, los principales acuerdos todavía están pendientes.

El Real Madrid debe liberar primero una plaza en la plantilla para un jugador extranjero o nacional, acordar con «Manchester City» el precio del traspaso y evaluar el estado médico de Rodri. Algunas fuentes también han informado de que el jugador se está recuperando de una operación menor en la zona lumbar.

El interés del club madrileño por Rodri es lógico: tras Toni Kroos y Luka Modrić, el equipo busca un centrocampista capaz de controlar el ritmo del juego y conectar la defensa con el ataque. Sin embargo, todavía existe una gran distancia económica entre el interés del Real Madrid y un traspaso oficial.

Según la situación actual, el FC Barcelona se habría retirado de la carrera y Rodri consideraría al Real Madrid su opción prioritaria. La decisión final solo se conocerá cuando se anuncie el contrato firmado entre ambos clubes, no a partir de rumores.

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales!