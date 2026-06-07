Enzo Fernández quiere continuar su carrera en el Real Madrid

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Enzo Fernández quiere continuar su carrera en el Real Madrid

A medida que se acerca la ventana de transferencias en el fútbol europeo, se intensifica el flujo de noticias sensacionales que involucran a grandes clubes y estrellas mundiales. Esta vez, la bomba del traslado tiene en el centro al club londinense Chelsea y al centrocampista líder de la selección argentina, Enzo Fernández. El talentoso futbolista busca dar un giro radical a su carrera, dejando la brumosa Albión para jugar en La Liga española.

Según la última información publicada por El Debate , una prestigiosa publicación extranjera, la estrella argentina y campeona del mundo ha decidido plenamente aceptar la oferta del Real Madrid. El jugador también está dispuesto a dar su consentimiento obligatorio para firmar un contrato a largo plazo de 5 años con el 'Club Real'.

Contrato de larga duración, pero precio de transferencia por las nubes

Aunque el deseo del jugador es firme y el interés de Madrid es serio, existe un obstáculo financiero muy serio para la realización de este gran acuerdo. Los aristócratas londinenses no están dispuestos a dejar ir a su líder fácilmente:

  • La exigencia del Chelsea: Los londinenses han fijado el precio de transferencia de Enzo Fernández en 138 millones de euros en efectivo y han indicado que no están dispuestos a negociar por menos de esta cantidad.

  • Compromiso actual: La ventaja del club londinense en la transferencia es que el contrato laboral actual del centrocampista con el Chelsea es válido hasta mediados de 2032 . Esto exige una gran suma por parte del club comprador.

Las súper estadísticas de Enzo Fernández la temporada pasada

La productividad del mediapunta argentino en el campo prueba claramente por qué es tan valorado. Puede familiarizarse con los indicadores del jugador de la temporada pasada a través de la siguiente tabla especialmente integrada:

Estado del jugador en el campo

Número de indicadores

Importancia y nivel en el equipo

Total de partidos jugados

54 partidos

Se convirtió en la principal fuerza motriz en el centro del campo del equipo.

Número de goles marcados

15 goles

A pesar de ser centrocampista, se acercó a los delanteros en productividad.

Asistencias (Pases de gol)

7 pases

Mostró alta actividad para proporcionar oportunidades de gol a sus compañeros.

Contexto: El deseo de Enzo Fernández de unirse a un gran equipo como el Real Madrid es comprensible; cada futbolista aspira a la cima donde los trofeos están garantizados. Sin embargo, es natural que la exigencia de 138 millones de euros de la directiva del Chelsea haga reflexionar al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. No obstante, las súper estadísticas de Enzo, con 15 goles y 7 asistencias la temporada pasada, muestran que vale cualquier suma. Si este traslado se concreta, el centro del campo del club madrileño se convertirá en una fuerza aún más temible. Continuaremos monitoreando el desarrollo de la situación.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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