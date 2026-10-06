La selección nacional de Uzbekistán cae derrotada ante Corea del Sur
La selección nacional de Uzbekistán visitó a una de las potencias de Asia, Corea del Sur, en un partido amistoso internacional. En el intenso duelo disputado en el estadio Yongin Mireu, los anfitriones ganaron 2-0.
El encuentro contra una selección coreana reforzada por estrellas del fútbol asiático y mundial sirvió como una prueba importante para el cuerpo técnico, permitiendo evaluar la plantilla y preparar el ritmo de juego de alto nivel.
Gol tempranero y un tanto en la segunda mitad
El partido comenzó con ataques activos de los locales:
Gol rápido de Son Heung-min (minuto 7): Ya en el minuto 7, la estrella del Tottenham, Son Heung-min, abrió el marcador y dio una ventaja temprana a su equipo (1-0);
Oh Se-hun amplió la ventaja (minuto 60): En el minuto 60 de la segunda parte, el delantero local Oh Se-hun anotó el segundo gol ante la portería defendida por Abduvohid Nematov, estableciendo el resultado final (2-0).
Protocolo del partido y alineaciones:
Partido amistoso
República de Corea – Uzbekistán 2-0
Goles: Son Heung-min (7), Oh Se-hun (60).
Lugar: Yongin, estadio Yongin Mireu.
Alineaciones iniciales:
República de Corea: 21. Jo Hyeon-woo, 2. Lee Han-beom, 3. Kim Tae-hyeon, 5. Kim Tae-hyeon, 7. Son Heung-min, 10. Lee Jae-sung, 11. Hwang Hee-chan, 16. Park Jin-seop, 19. Lee Kang-in (PSG), 20. Oh Se-hun, 26. Cho Hyeon-taek.
Uzbekistán: 12. Abduvohid Nematov, 2. Abdukodir Khusanov (Lens) (Muhammadrasul Abdumajidov, 83), 4. Behruz Karimov, 5. Jahongir Urozov, 6. Akmal Mozgovoy (Diyor Kholmatov, 83), 9. Odil Hamrobekov (Husayn Norchaev, 69), 10. Aziz Ganiev (Sherzod Esanov, 46), 13. Sherzod Nasrullaev (Mahmud Mahamadjonov, 69), 14. Eldor Shomurodov, 17. Doston Hamdamov (Aziz Amonov, 46), 22. Abbos Fayzullaev (Aziz Kholmurodov, 83).
Amonestación (tarjeta amarilla): Sherzod Esanov (Uzbekistán, 47).
Experiencia del entrenador y cambios tácticos
Durante el partido se realizaron varias pruebas tácticas en nuestra selección:
Una serie de cambios: Al inicio de la segunda mitad entraron Aziz Amonov y Sherzod Esanov. En el minuto 69, para reforzar el ataque, entraron Husayn Norchaev y el lateral Mahmud Mahamadjonov;
Oportunidad para los jóvenes: En la parte final del encuentro, Abdumajidov, Kholmurodov y Kholmatov se unieron al juego desde el banquillo sustituyendo a Khusanov, Fayzullaev y Mozgovoy;
Lecciones y conclusiones: Este partido de sparring contra estrellas de alta presión como Lee Kang-in, Hwang Hee-chan y Son Heung-min fue una experiencia valiosa para identificar deficiencias defensivas y aumentar el ritmo físico antes de los grandes torneos oficiales.
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