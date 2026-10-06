La selección nacional de Uzbekistán cae derrotada ante Corea del Sur

La selección nacional de Uzbekistán visitó a una de las potencias de Asia, Corea del Sur, en un partido amistoso internacional. En el intenso duelo disputado en el estadio Yongin Mireu, los anfitriones ganaron 2-0.

El encuentro contra una selección coreana reforzada por estrellas del fútbol asiático y mundial sirvió como una prueba importante para el cuerpo técnico, permitiendo evaluar la plantilla y preparar el ritmo de juego de alto nivel.

Gol tempranero y un tanto en la segunda mitad

El partido comenzó con ataques activos de los locales:

Gol rápido de Son Heung-min (minuto 7): Ya en el minuto 7, la estrella del Tottenham, Son Heung-min, abrió el marcador y dio una ventaja temprana a su equipo (1-0);

Oh Se-hun amplió la ventaja (minuto 60): En el minuto 60 de la segunda parte, el delantero local Oh Se-hun anotó el segundo gol ante la portería defendida por Abduvohid Nematov, estableciendo el resultado final (2-0).

Protocolo del partido y alineaciones:

Partido amistoso

República de Corea – Uzbekistán 2-0

Goles: Son Heung-min (7), Oh Se-hun (60).

Lugar: Yongin, estadio Yongin Mireu.

Alineaciones iniciales:

República de Corea: 21. Jo Hyeon-woo, 2. Lee Han-beom, 3. Kim Tae-hyeon, 5. Kim Tae-hyeon, 7. Son Heung-min, 10. Lee Jae-sung, 11. Hwang Hee-chan, 16. Park Jin-seop, 19. Lee Kang-in (PSG), 20. Oh Se-hun, 26. Cho Hyeon-taek.

Uzbekistán: 12. Abduvohid Nematov, 2. Abdukodir Khusanov (Lens) (Muhammadrasul Abdumajidov, 83), 4. Behruz Karimov, 5. Jahongir Urozov, 6. Akmal Mozgovoy (Diyor Kholmatov, 83), 9. Odil Hamrobekov (Husayn Norchaev, 69), 10. Aziz Ganiev (Sherzod Esanov, 46), 13. Sherzod Nasrullaev (Mahmud Mahamadjonov, 69), 14. Eldor Shomurodov, 17. Doston Hamdamov (Aziz Amonov, 46), 22. Abbos Fayzullaev (Aziz Kholmurodov, 83).

Amonestación (tarjeta amarilla): Sherzod Esanov (Uzbekistán, 47).

Experiencia del entrenador y cambios tácticos

Durante el partido se realizaron varias pruebas tácticas en nuestra selección: