Khamzat Chimaev ofrece 1 millón de dólares a Sean Strickland por la revancha

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Khamzat Chimaev ofrece 1 millón de dólares a Sean Strickland por la revancha

La rivalidad entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland se calienta de nuevo. Tras su derrota en el primer combate, el ex campeón de peso medio de la UFC ha desafiado a su rival estadounidense a una revancha y ha declarado estar dispuesto a pagarle 1 millón de dólares por ello.

El desafío de Chimaev esta vez fue mucho más contundente que una simple declaración de «quiero la revancha». Le propuso a Strickland elegir el lugar del combate.

«Envía tu ubicación»

El 5 de octubre, Chimaev se dirigió directamente a Strickland en su cuenta de X:

«Strickland, te pagaré 1 millón de dólares. Envía tu ubicación y ven, peleemos. Dentro de la jaula o en cualquier otro lugar, no importa».

De esta forma, Chimaev demostró que ni siquiera está dispuesto a esperar el proceso oficial de la UFC para organizar la revancha. Sin embargo, esta declaración no significa todavía un contrato oficial o una revancha confirmada por la UFC . Strickland aún no ha respondido a esta oferta de 1 millón de dólares.

El primer combate terminó con una derrota histórica para Chimaev

El primer enfrentamiento entre ambos tuvo lugar el 9 de mayo de 2026 en el evento UFC 328.

Esa noche, Chimaev defendía su título de peso medio, pero Strickland lo derrotó y se llevó el campeonato. El destino del combate se decidió por decisión dividida de los jueces: dos dieron como ganador a Strickland y uno votó a favor de Chimaev.

Este resultado marcó la primera derrota en la carrera profesional de Chimaev.

Por ello, la revancha es vista por «Borz» no solo como una oportunidad para recuperar el cinturón, sino también para ajustar cuentas personales.

¿Por qué el tema de la revancha vuelve a estar en la agenda?

El siguiente rival de Chimaev aún no está definido. Al mismo tiempo, continúan las negociaciones sobre la próxima defensa del título de Strickland.

Nassourdine Imavov también desafió a Strickland, llegando a ofrecer de su propio bolsillo 500 mil dólares . Chimaev duplicó esa cifra con su oferta de 1 millón.

En este sentido, el interés por Strickland no solo gira en torno al cinturón, sino también a las disputas financieras.

El objetivo de Chimaev es claro: volver a pelear con Strickland

Chimaev ha expresado en varias ocasiones su deseo de una revancha tras su primera derrota. En junio, desafió al estadounidense afirmando que «de todos modos te voy a ganar».

Ahora el desafío ha subido de nivel: Chimaev ofrece personalmente 1 millón de dólares.

Sin embargo, esta oferta no garantiza que la revancha ocurra. Se requiere el consentimiento de Strickland, las decisiones de la UFC y la organización oficial del combate.

Ahora es el turno de Strickland

Chimaev dejó clara su postura: 1 millón de dólares, libertad para elegir el lugar y un objetivo principal: la revancha contra Strickland.

Toda la atención está puesta en la respuesta de Strickland. Si el campeón estadounidense acepta, uno de los escenarios más interesantes de la división de peso medio de la UFC podría volver a la mesa.

El primer combate cambió al campeón. Ahora Chimaev está listo para comenzar la segunda parte con su propio dinero .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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