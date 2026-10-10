Sean Strickland critica duramente a la UFC y anuncia su paso al boxeo

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Sean Strickland critica duramente a la UFC y anuncia su paso al boxeo

Campeón de peso medio de la UFC, uno de los luchadores más francos y polémicos de la organización Sean Strickland lanzó duras acusaciones contra la dirección del promotor. El deportista estadounidense reafirmó su intención de dejar las MMA para dedicarse al boxeo profesional y planteó el problema de las bolsas, un tema del que muchos en el mundo de las artes marciales no se atreven a hablar abiertamente.

En un video publicado en sus redes sociales, Strickland destacó que la organización de Dana White se aprovecha de la salud y el legado de los campeones sin ofrecerles una seguridad financiera adecuada.

«Terminan sufriendo un gran KO»: Desacuerdo total con la política del promotor

Sean Strickland reveló que el trágico destino de los campeones tras su carrera es el resultado directo de la política de la UFC:

  • El ciclo de los regresos forzados: «Quiero decir la verdad que todos callan sobre la UFC. Miren a los verdaderos campeones: pierden, luego regresan, pelean unas cuantas veces más y terminan sufriendo un duro KO. La razón es que la organización te mantiene ahí, pero no te paga lo suficiente para asegurar tu futuro»;

  • La destrucción del legado: Según el luchador, los atletas no pueden retirarse a tiempo debido a sus necesidades financieras y pierden la reputación que construyeron durante años: «Al final, te ves obligado a destruir el legado que creaste. No quiero ese destino».

Plan de boxeo y ultimátum en el octágono

El campeón de peso medio quiere centrarse ahora en el ring:

  • El cinturón de boxeo en el punto de mira: «Esto ya no me interesa. Quiero dedicarme al boxeo profesional y ganar allí un cinturón de campeón mundial. Mi equipo y yo estamos trabajando actualmente en resolver este asunto»;

  • Advertencia abierta a la organización: Si la UFC lo obliga a pelear en el octágono bajo contrato, Strickland no ocultó que no ofrecerá a los fans un combate espectacular: «Si no están de acuerdo y me obligan a pelear, no hay problema. Simplemente me quedaré en el octágono, esquivaré los golpes y sumaré puntos. ¿Los fans abuchearán? Yo abuchearé con ellos. Tomo mi dinero y me voy».

La rica carrera de Strickland: desde 2008 hasta UFC 328

Sean Strickland es considerado uno de los representantes más experimentados de las MMA modernas:

  • Estadísticas récord: Comenzó su carrera profesional en MMA en marzo de 2008, y hasta la fecha ha registrado 31 victorias (16 de ellas antes del límite) y 7 derrotas ;

  • Último triunfo: Strickland disputó su última pelea en el evento UFC 328 contra el invicto aspirante Khamzat Chimaev, ganando por decisión unánime de los jueces y defendiendo su cinturón de campeón.

La cuestión de hasta qué punto esta declaración rebelde del campeón vigente y su paso abierto hacia el boxeo tensarán las relaciones con la dirección de la UFC sigue abierta.

Sean StricklandUFCDana WhiteUFC 328Boxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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