¿Cómo evaluó el jefe de la UFC las posibilidades de Sean Strickland en el boxeo?

El presidente de la UFC Dana White el campeón de peso medio de la organización Sean Stricklandreaccionó a las declaraciones sensacionalistas sobre su deseo de pasar al boxeo profesional y renunciar a su cinturón de campeón. En medio de un conflicto abierto entre Strickland y la liga por las bolsas de premios, el jefe de la promoción expresó que no cree que las estrellas del octágono tengan éxito en el ring.

En una entrevista con Nina Drama para el proyecto Power Slap, White reconoció la potencia de golpeo del atleta, pero afirmó abiertamente que un enfrentamiento con la élite del boxeo está lejos de la realidad.

«¿Tiene alguna oportunidad? ¡No!»: La reacción de White

El jefe de la UFC no ocultó sus opiniones sobre la incursión de los luchadores de artes marciales mixtas en el ring de boxeo:

Experiencia y realidad: «En mi opinión, pasar de las MMA al boxeo nunca termina bien. Pero Strickland es un tipo duro y golpea bien», señaló Dana White;

La perspectiva de una pelea contra Opetaia: Cuando se le preguntó sobre las posibilidades de Strickland en un posible combate contra el campeón de peso crucero Jai Opetaia a través de la promoción Zuffa Boxing, White se limitó a una sola respuesta: «No».

Amenaza de renunciar al cinturón: ¿Cómo empezó el conflicto de dinero?

Detrás de las declaraciones de Sean Strickland sobre el boxeo subyace un nuevo conflicto financiero con la organización:

Revancha contra Imavov y bolsa: Insatisfecho con la cantidad ofrecida por una posible revancha contra Nassourdine Imavov, el campeón exigió en redes sociales un aumento significativo en los pagos;

Presionar con el boxeo: Si no se cumplen sus demandas, Strickland declaró abiertamente que está dispuesto a entregar el cinturón de campeón de la UFC y probar suerte en el boxeo en busca de mayores ingresos.

El obstáculo contractual: La organización no cederá

Sin embargo, la salida independiente de Strickland hacia el ring de boxeo es prácticamente imposible:

Vínculo legal: El campeón está estrictamente vinculado a la promoción UFC mediante su contrato actual;

La posición de la liga: La organización no está obligada a pagar al atleta las sumas adicionales que desea, ni le permitirá participar en proyectos paralelos sin cumplir sus obligaciones contractuales.

Se espera que en los próximos días se resuelva si este enfrentamiento abierto de Sean Strickland con la liga le traerá un mejor contrato o si le costará perder su cinturón de campeón.