Sean Strickland destroza a un famoso insider

El reconocido insider deportivo y periodista Ariel Helwani y el ex campeón de la UFC Sean Strickland protagonizaron un tenso enfrentamiento en redes sociales. El conflicto estalló después de que Helwani afirmara que las quejas de Strickland sobre el bajo salario ofrecido por la UFC eran injustificadas, señalando que él firmó el contrato por voluntad propia.

En respuesta, el luchador estadounidense acusó abiertamente al periodista de falta de imparcialidad, de ser un «parásito» y de tener animosidad personal.

Helwani: «Aceptaste los términos y firmaste, el poder sigue en manos de la UFC»

Ariel Helwani evaluó la situación financiera de los luchadores y la decisión de Strickland de la siguiente manera:

Cuestión de salario y elección personal: «No culpo en absoluto a Strickland por estar molesto con su salario. Creo que todos los luchadores deberían recibir un mejor pago. Pero al final del día, él firmó un nuevo contrato con la UFC»;

Responsabilidad contractual: «Por eso hay poca gente que lo compadezca aquí. Sean, aceptaste los términos, firmaste. Sabemos que todo el poder está del lado de la UFC. Ahora no puedes exigir renegociar el contrato. ¡Ni siquiera puedes irte después de una sola victoria!» — declaró Helwani.

La respuesta tajante de Strickland: «Ariel es un parásito, como dice Dana»

Conocido por sus declaraciones directas y contundentes, Sean Strickland respondió a la crítica del insider de manera muy intensa y emocional:

Odio personal: «Maldita sea, odio a Ariel. Desde que dejé de apoyar a Israel, se ha convertido en mi enemigo número uno...»;

Acusación de parcialidad: «Helwani, eres la persona más parcial de Internet»;

La vieja frase de Dana White: «Cuando conoces a Ariel, entiendes de inmediato que es un parásito. Dana White lo dijo desde el primer día», concluyó el luchador.

Esta disputa entre dos figuras famosas del mundo de las MMA causó un gran revuelo entre los fanáticos y volvió a poner sobre la mesa el tema de los honorarios de los luchadores en la UFC.