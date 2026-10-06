Tyson Fury anuncia la fecha de un tercer combate contra Oleksandr Usyk con una condición

Tyson Fury ha revelado su plan para realizar un tercer combate contra Oleksandr Usyk. Sin embargo, el plan del ex campeón mundial británico tiene una condición importante: primero debe ganar su pelea contra Anthony Joshua el 11 de diciembre. Solo después de eso planea organizar la trilogía con Usyk. Según Fury, el boxeador ucraniano también ha indicado que estaría listo para pelear en el primer trimestre de 2027.

El plan de Fury: primero Joshua, luego Usyk

El próximo rival de Fury ya es conocido: se enfrentará a Anthony Joshua el 11 de diciembre en Cardiff. El esperado combate entre las dos estrellas británicas es considerado un gran evento de boxeo.

Pero Fury no considera este enfrentamiento como el objetivo final de su carrera. Su plan es mucho más grande.

El boxeador británico dijo que ve la pelea contra Joshua como una etapa para probarse a sí mismo una vez más, y luego quiere realizar un tercer enfrentamiento contra Usyk.

Según Fury, ya ha discutido este asunto con el propio Usyk.

« Primero quiero vencer a Joshua para entrar en calor. Después de eso, organizaremos la trilogía con Usyk. He discutido este tema con Oleksandr y dijo que estaría listo en el primer trimestre de 2027 ».

Usyk ha derrotado a Fury dos veces

La razón principal del interés en la trilogía son los combates previos entre ambos boxeadores.

Usyk y Fury se enfrentaron dos veces en 2024. En el primer combate, el boxeador ucraniano ganó por decisión dividida de los jueces. Durante la pelea, Usyk incluso derribó a Fury.

Siete meses después, en la revancha, Usyk volvió a imponerse. Esta vez, los jueces declararon unánimemente la victoria del boxeador ucraniano.

De esta manera, en la rivalidad Fury-Usyk, el marcador es actualmente 2-0 a favor de Usyk.

Ahora, para Fury, un tercer combate puede verse no solo como un gran evento deportivo, sino también como su última oportunidad tras las dos derrotas anteriores.

¿Habrá una gran trilogía a principios de 2027?

Si el plan de Fury se cumple, el tercer combate contra Usyk podría llevarse a cabo entre enero y marzo de 2027.

El boxeador británico también mencionó el famoso Madison Square Garden en EE. UU. como posible sede. En su visión, después de la pelea contra Joshua en Cardiff, un gran enfrentamiento contra Usyk en EE. UU. debería ser uno de los momentos más importantes de su carrera.

Sin embargo, por ahora, esto es solo el plan de Fury. No hay información sobre una trilogía acordada oficialmente o un contrato firmado.

La información sobre el consentimiento de Usyk también se basa únicamente en la declaración de Fury.

Primero, el combate decisivo contra Joshua

El mayor obstáculo en el plan de Fury es Anthony Joshua.

El combate entre los dos pesos pesados británicos tendrá lugar el 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff. Curiosamente, se ha informado que no hay una cláusula obligatoria de revancha, lo que hace que el resultado del primer combate sea aún más importante.

Si Fury planea enfrentarse a Usyk después de Joshua, la primera parte de este plan se resolverá el 11 de diciembre.

Si Joshua bloquea el camino a la victoria, el plan de la trilogía con Usyk también podría cambiar.

¿Será la trilogía Usyk-Fury otro combate histórico?

Por ahora, no hay una fecha exacta ni condiciones oficiales para un tercer combate. Pero el plan de Fury es claro: vencer a Joshua y luego ajustar cuentas con Usyk.

Usyk, al haber derrotado a Fury dos veces, tiene una gran ventaja competitiva. Para Fury, un tercer combate podría ser la oportunidad de cambiar ese marcador y terminar su carrera con una gran victoria.

Por eso, la atención de los aficionados al boxeo se centra ahora en dos combates: primero Fury-Joshua, y luego el posible Fury-Usyk III.

Si Fury logra cumplir la primera parte de su plan el 11 de diciembre, la trilogía contra Usyk a principios de 2027 podría convertirse en uno de los eventos más importantes del mundo del boxeo.