Bektemir Meliqo‘ziyev acusa a la WBA y a Jaime Munguía de falta de respeto y los desafía a pelear

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Bektemir Meliqo‘ziyev acusa a la WBA y a Jaime Munguía de falta de respeto y los desafía a pelear

Una declaración abierta ha causado una gran resonancia en el mundo del boxeo profesional. El boxeador uzbeko, aspirante obligatorio al título mundial en el ranking de la prestigiosa Asociación Mundial de Boxeo (WBA), Bektemir Meliqo‘ziyev ha lanzado un llamamiento público a la dirección de la organización y al actual campeón de su categoría de peso, el mexicano Jaime Munguía.

El boxeador uzbeko, líder del ranking durante más de un año, criticó duramente a la dirección de la WBA por violar las reglas y a la estrella mexicana por evitar una competencia justa.

« ¡El dinero no importa, pelearé hasta gratis!»: La firme exigencia de Bektemir

En una declaración publicada en su cuenta de Instagram, Bektemir Meliqo‘ziyev afirmó que los intereses financieros son secundarios para él, exigiendo verdadera disciplina deportiva y respeto:

  • Rechazo a los argumentos financieros: «Para mí, el dinero no importa, estoy listo para pelear gratis si es necesario. ¡Pero por favor, dejen de faltarme al respeto a mí y a las reglas de este deporte!», escribió el atleta;

  • Desafío directo a Munguía: «Jaime Munguía, yo estaba en la lista como aspirante obligatorio mucho antes de que pelearas por el título. Te convertiste en campeón; respétame como he respetado a ti o a cualquier otro campeón»;

  • El interés de los fans: «Respeta a la WBA, respeta a los fans. Ellos quieren ver una pelea real con competencia verdadera, cuyo resultado no se conozca de antemano, ¡no un encuentro predeterminado!».

Decisión dudosa en la WBA: ¿Cómo fue ignorado Meliqo‘ziyev?

La raíz del problema está vinculada a las contradicciones flagrantes en el ranking de la WBA y las decisiones de la organización:

  • Un año de liderazgo: Meliqo‘ziyev ha mantenido firmemente su posición como aspirante obligatorio (Mandatory Challenger) en su categoría durante más de un año;

  • Elusión de las reglas: A pesar de esto, la asociación permitió al mexicano Jaime Munguía eludir las reglas oficiales y convertirse en campeón por otro camino, sin enfrentarse a Bektemir Meliqo‘ziyev, número uno del ranking;

  • Protesta abierta: Este trato selectivo de la organización provocó serias protestas por parte del equipo y los fans del boxeador uzbeko.

Este llamado intransigente de Bektemir obliga a la WBA y al equipo de Jaime Munguía a reaccionar. Los fans y expertos del boxeo exigen que se programe pronto una pelea de defensa obligatoria.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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