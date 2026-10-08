¿Por qué Gary Lineker comparó la situación de Ronaldo con la de Messi?

El conflicto inesperado ocurrido en la selección nacional de Portugal y su capitán Cristiano Ronaldo y su salida de la concentración siguen generando intensos debates en el fútbol mundial. La partida del legendario delantero de 41 años, debido a un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus, ha sido recibida con preocupación por muchos expertos reconocidos.

El ex capitán de la selección inglesa y experto reconocido Gary Lineker expresó su opinión sobre esta situación, destacando que Cristiano Ronaldo merece terminar su carrera no en este ambiente, sino con honores, tal como lo hizo su eterno rival, Lionel Messi .

Desacuerdo con el entrenador: ¿Por qué Ronaldo dejó el equipo?

La tensión en la selección portuguesa ha dejado atónita a toda la comunidad futbolística:

Conflicto interno: Surgió una diferencia abierta sobre el enfoque táctico y la alineación titular entre el delantero de 41 años y el seleccionador Jorge Jesus;

Decisión drástica: Tras el conflicto, Ronaldo abandonó la concentración prematuramente y salió de la base de la selección nacional;

Los últimos pasos de una leyenda: La carrera internacional del gran jugador corre el riesgo de quedar marcada por polémicas y malentendidos.

«En cinco o diez años, esto se olvidará»: la confesión sincera de Lineker

Sky Sports News En una entrevista con el canal, Gary Lineker no ocultó su pesar por la forma en que la estrella se marchó:

El valor de la grandeza: «Es un poco triste, porque ha sido un jugador realmente increíble e inigualable. Al final, dentro de cinco o diez años, nadie recordará este conflicto. Solo recordaremos lo gran jugador que fue», dijo Lineker;

La necesidad de un final digno: El experto inglés enfatizó que los dos grandes exponentes de su época deberían abandonar el campo con el mayor respeto, lejos de cualquier controversia.

La despedida impecable de Messi: un ejemplo a seguir

Al analizar la situación de Ronaldo, Lineker puso como ejemplo a Lionel Messi, quien recientemente terminó su carrera internacional:

Un camino coronado por el triunfo: Messi jugó su último partido con la camiseta de Argentina el 7 de octubre contra Benín;

Un partido de nivel de homenaje: En la victoria de Argentina por 3-0, Messi marcó un gol y dio dos asistencias, despidiéndose de la selección nacional bajo la ovación del público;

Un homenaje merecido: «Si miramos la despedida de Messi con Argentina, fue extremadamente hermosa y emotiva. Creo que Cristiano merece una despedida igual de hermosa», afirmó Gary Lineker.

Mientras uno de los dos genios que marcaron una era del fútbol moderno se despidió del campo de forma festiva, el hecho de que el otro esté atrapado en conflictos internos genera decepción y tristeza en muchos aficionados. El futuro de Cristiano en la selección sigue siendo incierto.