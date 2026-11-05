Una gran era llega a su fin: Cristiano Ronaldo se despide de la selección de Portugal

Una de las figuras más grandes en la historia del fútbol mundial Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente el fin de su carrera con la selección nacional de Portugal. El 5 de noviembre de 2026, la estrella del fútbol publicó un mensaje de video especial en sus redes sociales oficiales, anunciando el cierre de sus 23 años de gloriosa trayectoria en el equipo nacional.

Esta decisión inesperada e histórica ha conmocionado no solo a los aficionados portugueses, sino a toda la comunidad futbolística mundial.

Motivo de la salida: conversación con Jesus y la federación

La decisión de la estrella del fútbol no ocurrió por casualidad:

Salida de la concentración y conversación: Se ha informado que, tras la rueda de prensa del seleccionador nacional Jorge Jesus y una conversación importante con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, Cristiano abandonó la concentración del equipo nacional;

Toma de decisiones: Fue tras estas negociaciones y discusiones que el jugador tomó la decisión final de poner fin a su carrera internacional y dar paso a la nueva generación.

El mayor récord de la historia: 234 partidos y 146 goles

Con la camiseta de la selección, Cristiano Ronaldo estableció récords absolutos, no solo para su país, sino a nivel mundial:

Récords mundiales: Ronaldo disputó un total de 234 encuentros con la camiseta de Portugal y anotó 146 goles en la portería rival; esto constituye un récord mundial absoluto e inigualable en la historia de las selecciones nacionales;

23 años de lealtad: Su debut en la selección se produjo en agosto de 2003, y su carrera se extendió durante más de 23 años.

Grandes victorias y trofeos obtenidos

Bajo el liderazgo de Ronaldo, Portugal alcanzó sus primeros títulos internacionales importantes en su historia:

Campeonato de Europa (Euro 2016): En el campeonato europeo disputado en Francia, el equipo ganó la medalla de oro por primera vez en su historia;

Doble campeón de la Liga de Naciones: Además, levantó el trofeo en las ediciones de 2019 y 2025 de la Liga de Naciones de la UEFA, convirtiendo a su selección en la mejor del continente.

Con la partida de Cristiano Ronaldo, toda una era dorada del fútbol portugués llega a su fin, pero su nombre y el gran legado que deja están grabados para siempre en las páginas de la historia.