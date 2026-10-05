Record lo revela todo: El seleccionador de Portugal explica la salida de Ronaldo

La tensa relación entre el seleccionador de la selección nacional de Portugal, Jorge Jesus, y el capitán Cristiano Ronaldo ha alcanzado un nuevo nivel. En una entrevista concedida al famoso diario portugués Record el experimentado técnico negó rotundamente todos los rumores sobre disculpas hacia el delantero estrella, afirmando que asume toda la responsabilidad por las decisiones tomadas en el equipo.

Anteriormente, circulaban informes en redes sociales y varios medios sugiriendo que el entrenador debía disculparse para suavizar las tensiones con Ronaldo. Sin embargo, Jesus mantuvo una posición de principios al respecto.

«Todo esto es mentira: ¿Por qué y ante quién debería disculparme?»

Al desmentir las informaciones que circulan en la prensa, Jorge Jesus comentó el desarrollo de los acontecimientos de la siguiente manera:

«¡No me disculpo ante nadie! El problema principal que causó todo el asunto estaba relacionado con la rutina de calentamiento del jugador. Como entrenador, asumo toda la responsabilidad por esta decisión y por el incidente ocurrido. Pero, ¿por qué debería disculparme? ¿Ante quién? ¿Por qué falta? ¡Todo lo que se escribe sobre mis disculpas es mentira!»

Riesgo de abandonar la concentración y fin de carrera

Recordemos que este desacuerdo estalló antes del partido como visitante contra Dinamarca (4-2) durante la 3ª jornada de la UEFA Nations League:

Salida de la concentración: A pesar de las declaraciones del seleccionador en la rueda de prensa afirmando que no había problemas en el equipo, Cristiano Ronaldo abandonó prematuramente la concentración de la selección nacional en Copenhague como señal de protesta;

Rumores de fin de carrera: Los medios portugueses informaron que tras este incidente, el legendario delantero de 41 años está considerando seriamente poner fin a su carrera internacional.

Dos victorias sin Ronaldo y el plan de reconciliación en noviembre

A pesar de la ausencia de Cristiano, los pupilos de Jorge Jesus están cumpliendo su importante misión en el torneo: los portugueses vencieron primero a Dinamarca por 4-2, y luego en la 4ª jornada a la Noruega de Erling Haaland por 2-1, manteniéndose líderes del grupo con un pleno de victorias.

No obstante, la Federación Portuguesa de Fútbol y el cuerpo técnico no tienen intención de romper definitivamente con su legendario capitán: