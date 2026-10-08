Apoyado por millones, pero los compañeros de Cristiano Ronaldo ignoran su polémico post

El capitán de la selección nacional de Portugal Cristiano Ronaldo y el conflicto abierto con el entrenador Jorge Jesus han hecho que el ambiente en el equipo sea aún más complejo. Mientras que la salida estruendosa del delantero de 41 años de la concentración y su declaración en redes sociales cuentan con el apoyo de millones de personas en todo el mundo, los miembros de la selección portuguesa han preferido mantener un silencio total.

El prestigioso diario deportivo portugués A Bola ha señalado que este aspecto demuestra una ruptura en las relaciones entre el ex capitán y sus compañeros en el vestuario.

Silencio total: «Ni un solo like o comentario»

La investigación y el análisis del diario revelaron una escena inesperada en el vestuario:

Reacción fría de los compañeros: Ninguno de los jugadores de la selección portuguesa dio like ni comentó el post de Ronaldo explicando las razones de su salida de la selección;

Ponerse del lado del entrenador: Los analistas explican esta actitud neutral y cautelosa de los jugadores por el deseo de no oponerse a las decisiones del entrenador Jorge Jesus y no poner en riesgo su lugar en el equipo;

Riesgo de aislamiento: Cristiano, líder indiscutible de la selección durante muchos años, se quedó solo en el equipo en los momentos más difíciles.

Crónica del conflicto: el partido del 27 de septiembre y las promesas rotas

Las verdaderas razones del conflicto entre Cristiano y el entrenador se desarrollaron de la siguiente manera:

Partido contra Noruega: El 27 de septiembre, durante el partido contra Noruega, Jorge Jesus decidió no alinear al delantero de 41 años;

Salida de la concentración: Furioso por esta decisión, Ronaldo abandonó inmediatamente la concentración de la selección nacional por voluntad propia;

«Promesas rotas»: Poco después, Cristiano hizo una declaración oficial acusando a Jesus de romper los acuerdos mutuos. El jugador afirma que el entrenador dijo cosas totalmente diferentes en público a lo que se había acordado en una conversación cara a cara.

Récord de fans: La audiencia global apoya a la leyenda

Aunque sus compañeros de selección han optado por el silencio, los fans de todo el mundo no han dejado solo a Cristiano:

Explosión en Instagram: El post publicado en la página de Ronaldo acumuló rápidamente más de 18 millones de likes y más de 62 mil comentarios; reunidos;

Actividad en Facebook: En la plataforma Facebook, esta declaración también recibió más de 1,5 millones de reacciones y cerca de 62 mil comentarios; dejados;

División de los fans: En miles de comentarios en redes sociales, una parte condena al entrenador por no respetar los grandes servicios de Cristiano, mientras que la otra recuerda que la disciplina de equipo debe estar por encima de cualquier estatus de estrella.

Convertido en el icono del fútbol portugués, los probables últimos pasos de Cristiano Ronaldo con la camiseta nacional, marcados por tal frialdad y controversia, son observados con profundo pesar por expertos y aficionados.