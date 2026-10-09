Sir Alex Ferguson revela su «reunión secreta» de 2012 con Pep Guardiola

Sir Alex Ferguson, el entrenador más grande en la historia del Manchester United, reveló en su nuevo libro «Games of My Life» los detalles de una reunión secreta que pudo haber cambiado por completo el curso de la historia del fútbol moderno. La leyenda escocesa compartió con sinceridad y pesar los detalles de aquella cena con Pep Guardiola en Nueva York en 2012 y las razones por las que no pudo llevar al técnico español a Old Trafford para que fuera su sucesor.

Cuando estos dos genios del fútbol se reunieron, Guardiola estaba de vacaciones tras cuatro años de éxitos sin precedentes con el FC Barcelona, mientras que Ferguson, a punto de retirarse, buscaba un sucesor digno.

«Debí servirle más Tignanello»: El mayor pesar de Sir Alex

Ferguson destaca en sus memorias que recuerda a menudo aquella histórica velada en Nueva York:

Un encuentro tardío: «Durante los últimos 10 años, he pensado mucho en qué habría pasado si nuestra cena con Pep en 2012 en Nueva York se hubiera organizado unos meses antes. En aquel momento, aún no había tomado la decisión definitiva de retirarme», escribe Ferguson.

El deseo de volver atrás en el tiempo: «Si hubiera podido volver atrás en el tiempo, nos habríamos reunido unos meses antes. Le habría servido más Tignanello (el famoso vino italiano premium) y habría hecho todo lo posible por convencerle de que su futuro estaba en Manchester (en el Manchester United)».

«Por desgracia, el futuro estaba aquí»: El entrenador escocés señaló el vacío dejado para los aficionados de Old Trafford: «Por desgracia. Para nosotros, su futuro debería haber estado aquí».

La elección de Pep: ¿Por qué ganó el Bayern Múnich?

En el momento de la reunión, los planes del entrenador español ya estaban definidos:

La cima en elFC Barcelona: En solo cuatro años en La Liga, Guardiola había logrado un triplete, ganado varios títulos de liga y levantado el trofeo de la Champions League.

La Bundesliga como nuevo desafío: Satisfecho con sus éxitos, el técnico estaba decidido a probarse en la Bundesliga alemana, concretamente al mando del Bayern Múnich.

Una cronología modificada: Sir Alex dejó el MU en 2013. Guardiola pasó tres años brillantes en Múnich antes de unirse en 2016, no al Manchester United, sino a su gran rival ciudadano: Manchester City.

Si Guardiola hubiera dirigido al United...

Esta declaración de Ferguson ha sumido a los aficionados al fútbol de todo el mundo en un torbellino de hipótesis históricas:

La crisis del MU: Tras la marcha de Ferguson, el United sufrió bajo la dirección de David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær y Erik ten Hag, perdiendo su espíritu ganador.

La hegemonía del City: En 10 años, Guardiola transformó alManchester Cityen uno de los clubes más poderosos del mundo, ganando todos los trofeos posibles.

Si aquella charla en el restaurante de Nueva York en 2012 se hubiera producido unos meses antes y Sir Alex hubiera logrado convencer a Guardiola, la cara del fútbol mundial de los últimos 10 años habría sido radicalmente distinta.