Sir Alex Ferguson revela su «reunión secreta» de 2012 con Pep Guardiola

·10·Deportes
Sir Alex Ferguson revela su «reunión secreta» de 2012 con Pep Guardiola

Sir Alex Ferguson, el entrenador más grande en la historia del Manchester United, reveló en su nuevo libro «Games of My Life» los detalles de una reunión secreta que pudo haber cambiado por completo el curso de la historia del fútbol moderno. La leyenda escocesa compartió con sinceridad y pesar los detalles de aquella cena con Pep Guardiola en Nueva York en 2012 y las razones por las que no pudo llevar al técnico español a Old Trafford para que fuera su sucesor.

Cuando estos dos genios del fútbol se reunieron, Guardiola estaba de vacaciones tras cuatro años de éxitos sin precedentes con el FC Barcelona, mientras que Ferguson, a punto de retirarse, buscaba un sucesor digno.

«Debí servirle más Tignanello»: El mayor pesar de Sir Alex

Ferguson destaca en sus memorias que recuerda a menudo aquella histórica velada en Nueva York:

  • Un encuentro tardío: «Durante los últimos 10 años, he pensado mucho en qué habría pasado si nuestra cena con Pep en 2012 en Nueva York se hubiera organizado unos meses antes. En aquel momento, aún no había tomado la decisión definitiva de retirarme», escribe Ferguson.

  • El deseo de volver atrás en el tiempo: «Si hubiera podido volver atrás en el tiempo, nos habríamos reunido unos meses antes. Le habría servido más Tignanello (el famoso vino italiano premium) y habría hecho todo lo posible por convencerle de que su futuro estaba en Manchester (en el Manchester United)».

  • «Por desgracia, el futuro estaba aquí»: El entrenador escocés señaló el vacío dejado para los aficionados de Old Trafford: «Por desgracia. Para nosotros, su futuro debería haber estado aquí».

La elección de Pep: ¿Por qué ganó el Bayern Múnich?

En el momento de la reunión, los planes del entrenador español ya estaban definidos:

  • La cima en elFC Barcelona: En solo cuatro años en La Liga, Guardiola había logrado un triplete, ganado varios títulos de liga y levantado el trofeo de la Champions League.

  • La Bundesliga como nuevo desafío: Satisfecho con sus éxitos, el técnico estaba decidido a probarse en la Bundesliga alemana, concretamente al mando del Bayern Múnich.

  • Una cronología modificada: Sir Alex dejó el MU en 2013. Guardiola pasó tres años brillantes en Múnich antes de unirse en 2016, no al Manchester United, sino a su gran rival ciudadano: Manchester City.

Si Guardiola hubiera dirigido al United...

Esta declaración de Ferguson ha sumido a los aficionados al fútbol de todo el mundo en un torbellino de hipótesis históricas:

  • La crisis del MU: Tras la marcha de Ferguson, el United sufrió bajo la dirección de David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær y Erik ten Hag, perdiendo su espíritu ganador.

  • La hegemonía del City: En 10 años, Guardiola transformó alManchester Cityen uno de los clubes más poderosos del mundo, ganando todos los trofeos posibles.

Si aquella charla en el restaurante de Nueva York en 2012 se hubiera producido unos meses antes y Sir Alex hubiera logrado convencer a Guardiola, la cara del fútbol mundial de los últimos 10 años habría sido radicalmente distinta.

Sir Alex FergusonPep GuardiolaManchester UnitedGames of My LifeFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cómo regresó Cristiano Ronaldo a Old Trafford desde las puertas del Manchester City?¿Cómo regresó Cristiano Ronaldo a Old Trafford desde las puertas del Manchester City?27 septiembre 15:41El equilibrio de poder en la Premier League ha cambiado por completoEl equilibrio de poder en la Premier League ha cambiado por completo3 junio 19:36Wayne Rooney revela quién es, para él, el mejor entrenador de todos los tiemposWayne Rooney revela quién es, para él, el mejor entrenador de todos los tiempos20 mayo 15:07Guardiola iguala el récord de Ferguson en la FA CupGuardiola iguala el récord de Ferguson en la FA Cup17 mayo 15:57Guardiola no parece querer volver al fútbol por ahoraGuardiola no parece querer volver al fútbol por ahora2 junio 07:15Pep Guardiola habla sobre su sueño de jugar al golf con Michael Jordan...Pep Guardiola habla sobre su sueño de jugar al golf con Michael Jordan...7 junio 19:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?