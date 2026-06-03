El equilibrio de poder en la Premier League ha cambiado por completo

Al comparar las tablas finales de la Premier League inglesa 2024/25 y 2025/26, se observa un cambio drástico en el equilibrio de fuerzas en solo un año. Mientras algunos clubes lograron mejoras notables, otros sufrieron caídas inesperadas que preocuparon seriamente a sus aficionados.

El cambio más significativo se da, sin duda, en la carrera por el título. En la temporada 2024/25, Liverpool lideró la tabla con 84 puntos en 38 partidos. El equipo también fue uno de los más consistentes y ofensivos, con una diferencia de goles de +45.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en la siguiente campaña. En 2025/26, Arsenal se coronó campeón con 85 puntos. Tras ser segundos con 74 puntos la temporada anterior, los Gunners ascendieron al trono inglés con un aumento de 11 puntos. Esto demuestra que el equipo de Mikel Arteta no solo ha crecido, sino que ha encontrado la estabilidad necesaria para ser campeón.

Manchester City también mejoró sus números. Tras ser terceros con 71 puntos en 2024/25, los Citizens subieron al segundo puesto con 78 puntos en la siguiente temporada. No obstante, esta mejora no bastó para el título. El equipo de Guardiola sigue siendo fuerte, pero Arsenal se mostró aún más regular esta temporada.

Uno de los mayores saltos lo dio Manchester United. En 2024/25, los Red Devils terminaron en un decepcionante 15º lugar con solo 42 puntos, un resultado desastroso para la historia del club. Pero en 2025/26, acumularon 71 puntos para terminar terceros. Es uno de los cambios más positivos en la tabla. Subir 12 puestos en un año no es solo una recuperación, es un verdadero resurgimiento.

Aston Villa también mostró gran consistencia. Tras ser sextos con 66 puntos en 2024/25, sumaron 65 puntos en la siguiente campaña pero subieron al cuarto lugar. Aunque los puntos fueron casi iguales, el descenso de sus rivales y resultados clave los llevaron a la zona de Champions League.

El declive más doloroso se vio en Liverpool. Los de Merseyside, campeones en 2024/25, cayeron al quinto puesto con 60 puntos al año siguiente. Su diferencia de goles bajó de +45 a +10. Esto indica una grave pérdida de equilibrio entre ataque y defensa. Tal caída tras ser campeón es un duro golpe para la afición.

Bournemouth fue una de las sorpresas más gratas entre ambas temporadas. Novenos con 56 puntos en 2024/25, subieron al sexto lugar con 57 puntos en la siguiente campaña. La diferencia de puntos es pequeña, pero el ascenso en la tabla es significativo, mostrando mayor competitividad.

Otro gran evento de la nueva temporada fue el ascenso de Sunderland al 7º lugar. Con 54 puntos en 38 partidos, el equipo impactó de inmediato en la Premier League. Este resultado señala la aparición de una nueva fuerza en el fútbol inglés. El ascenso de un club así en una tabla dominada por gigantes añade intriga al campeonato.

Brighton se mantuvo en el top 10 en ambas temporadas. Octavos con 61 puntos en 2024/25 y nuevamente octavos con 53 puntos en 2025/26. Pese a la ligera baja de puntos, el equipo mantuvo su nivel. Esto prueba que Brighton tiene un sistema sólido capaz de ofrecer fútbol consistente sin grandes estrellas.

Brentford también se consolidó en la tabla. Tras ser décimos con 56 puntos en 2024/25, subieron al noveno lugar con 53 puntos la siguiente temporada. Tal estabilidad es un gran logro para un club de mitad de tabla. Se nota que ahora apuntan al top 10 y no solo a la permanencia.

Chelsea, por el contrario, sufrió un serio declive. Tras ser cuartos con 69 puntos en 2024/25, el club londinense cayó al 10º puesto con 52 puntos al año siguiente. Esta pérdida de 17 puntos significa pasar de la zona Champions a la mitad de la tabla. Tras grandes inversiones, este resultado debe ser una señal de alerta para la directiva.

Newcastle United también experimentó un descenso notable. Quintos con 66 puntos en 2024/25, cayeron al 12º puesto con 49 puntos en 2025/26. Su diferencia de goles pasó de +21 a -2. Esto indica una pérdida de equilibrio y estabilidad en el juego.

Nottingham Forest también sufrió una fuerte caída. Séptimos con 65 puntos en 2024/25, terminaron 16os con 44 puntos la siguiente temporada. Es uno de los cambios negativos más bruscos. Un club que peleaba por Europa se vio cerca del descenso. Forest ha aprendido que la consistencia es vital.

La situación de West Ham también empeoró. 14os con 43 puntos en 2024/25, cayeron al 18º puesto con 39 puntos al año siguiente, entrando en zona de descenso. Esto se considera una gran crisis para el club londinense.

Para Wolverhampton Wanderers la temporada fue aún más desastrosa. 16os con 42 puntos en 2024/25, terminaron últimos con 20 puntos en 2025/26. Una diferencia de goles de -41 refleja sus dificultades. Tal declive exige una reconstrucción seria.

Destaca que Tottenham se mantuvo 17º en ambas temporadas. 38 puntos en 2024/25 y 41 en 2025/26. Pese a la leve mejora, sin cambio de posición. Es preocupante para los Spurs. Un club con tanta historia no debería estancarse en la parte baja.

En la nueva temporada, Leeds United terminó 14º con 47 puntos, mientras que Burnley fue 19º con 22 puntos. Estos resultados muestran lo difícil que es adaptarse a la Premier League. La competencia es feroz incluso en la zona media, y los pequeños errores cuestan caro.

En general, comparar ambas tablas revela un cambio drástico en el equilibrio de poder. Arsenal se coronó, Manchester United regresó a la élite tras su crisis, Liverpool decayó tras su título, mientras que Chelsea y Newcastle quedaron muy por debajo de lo esperado.

Estas tablas demuestran la belleza del campeonato inglés: el campeón de ayer puede ser quinto hoy, y un equipo medio puede alcanzar Europa en una temporada. En la Premier League no hay garantías. Cada punto y cada error deciden el destino de la temporada.

La conclusión de la temporada 2025/26 es clara: Arsenal alcanzó nuevas cotas, Manchester City le siguió, Manchester United renació y Liverpool enfrentó una dura prueba post-título. El serial del fútbol inglés sigue candente; aquí los guionistas nunca descansan.