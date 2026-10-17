Cristiano Ronaldo invierte 10 millones de euros en un nuevo negocio

El famoso futbolista portugués Cristiano Ronaldo quiere probar suerte ahora en el sector de la producción de agua mineral. Ha invertido 10 millones de euros en un nuevo proyecto empresarial, según informó el medio « Sic Noticias ».

Se ha informado que el socio del jugador en este proyecto será la empresa portuguesa Grupo Ouhterinho. La compañía también ha aportado 10 millones de euros. De este modo, la inversión total destinada al nuevo negocio alcanza los 20 millones de euros.

Como parte del proyecto, se planea establecer la extracción y producción de agua mineral en la ciudad portuguesa de Braganza. Se espera que la finalización de la construcción de la planta y el lanzamiento de la nueva marca al mercado se realicen a finales de 2027.

Ronaldo no es nuevo en el negocio del agua

Como dato, el jugador de 41 años, Cristiano Ronaldo es también cofundador de la marca de agua « Ursu9 », presentada en Madrid en el verano de 2023. Por lo tanto, esta nueva inversión busca expandir aún más sus actividades en el mercado del agua potable.

Ronaldo sigue siendo el centro de atención no solo por sus logros en el campo de fútbol, sino también por sus proyectos empresariales fuera del deporte. Esta nueva inversión en la producción de agua mineral es un paso más en su carrera como empresario.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo es actualmente el poseedor del récord mundial de goles y partidos con la selección de Portugal. Ha disputado 233 partidos oficiales con el equipo nacional y ha marcado 146 goles.