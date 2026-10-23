Messi pidió consejos de ajedrez a ChatGPT: ¿qué le recomendó la inteligencia artificial?
La estrella del fútbol Lionel Messi le pidió a ChatGPT que le recomendara una apertura de ajedrez adecuada a su estilo de juego. La inteligencia artificial le sugirió una con un nombre inesperado: «Goat Horns» es decir, «Cuernos de cabra».
Esta apertura busca sorprender al oponente con movimientos inusuales y crear situaciones impredecibles. El objetivo principal es sacar al rival de su estrategia habitual y obligarlo a tomar decisiones complejas.
Curiosamente, el acrónimo inglés «GOAT» significa «Greatest of All Time» (el mejor de todos los tiempos). Esta expresión se utiliza a menudo para referirse a Messi.
De esta manera, el nombre de la apertura elegida por ChatGPT coincide con el famoso apodo de la estrella del fútbol.
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