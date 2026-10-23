Messi pidió consejos de ajedrez a ChatGPT: ¿qué le recomendó la inteligencia artificial?

·7·Deportes
Messi pidió consejos de ajedrez a ChatGPT: ¿qué le recomendó la inteligencia artificial?

La estrella del fútbol Lionel Messi le pidió a ChatGPT que le recomendara una apertura de ajedrez adecuada a su estilo de juego. La inteligencia artificial le sugirió una con un nombre inesperado: «Goat Horns» es decir, «Cuernos de cabra».

Esta apertura busca sorprender al oponente con movimientos inusuales y crear situaciones impredecibles. El objetivo principal es sacar al rival de su estrategia habitual y obligarlo a tomar decisiones complejas.

Curiosamente, el acrónimo inglés «GOAT» significa «Greatest of All Time» (el mejor de todos los tiempos). Esta expresión se utiliza a menudo para referirse a Messi.

De esta manera, el nombre de la apertura elegida por ChatGPT coincide con el famoso apodo de la estrella del fútbol.

Lionel MessiChatGPTAjedrezGoat HornsFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La llama olímpica se dirige a Samarcanda: Anand entrega la antorcha sagrada a SindarovLa llama olímpica se dirige a Samarcanda: Anand entrega la antorcha sagrada a Sindarov15 septiembre 07:49«Si tengo un hijo, lo llamaré Nodirbek»: La confesión sensacional de un famoso gran maestro inglés«Si tengo un hijo, lo llamaré Nodirbek»: La confesión sensacional de un famoso gran maestro inglés23 septiembre 22:42Se construirá un palacio de ajedrez de 500 plazas en Yangi ToshkentSe construirá un palacio de ajedrez de 500 plazas en Yangi Toshkent29 septiembre 21:06Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekosNakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos29 septiembre 08:59Los héroes de la Olimpiada de ajedrez galardonados con altos premios estatalesLos héroes de la Olimpiada de ajedrez galardonados con altos premios estatales28 septiembre 22:04¿Por qué las ajedrecistas kazajas medallistas de plata en Samarcanda se quedaron sin premios?¿Por qué las ajedrecistas kazajas medallistas de plata en Samarcanda se quedaron sin premios?6 octubre 21:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán