En EE. UU., un padre recibe a su bebé antes de que lleguen los médicos (video)

Un video que muestra un proceso de parto grabado en un hospital de EE. UU. se ha vuelto viral en las redes sociales. En él, se ve que el bebé nace antes de lo esperado y el padre lo recibe con sus propias manos.

En el video, la situación cambia inesperadamente debido a que el proceso de parto de la mujer se acelera. Mientras el personal médico se prepara, la cabeza del bebé comienza a asomarse. Entonces, el padre se adapta rápidamente a la situación y recibe a su hija con cuidado.

Las imágenes muestran al hombre abrazando al bebé. Este suceso captó la atención de los usuarios de internet y provocó numerosas reacciones afectuosas.

La madre del niño comentó en las redes sociales agradeciendo a la enfermera. Según ella, todo sucedió tan rápido que su esposo tuvo que intervenir para ayudar. También se informó que tanto la madre como el bebé se encuentran bien.

La bebé fue llamada Celine.