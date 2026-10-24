«Ganarle dinero a Trump sería genial»: Justin Gaethje quiere jugar al golf con Trump

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«Ganarle dinero a Trump sería genial»: Justin Gaethje quiere jugar al golf con Trump

La estrella de la categoría de peso ligero de la UFC Justin Gaethje el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha revelado su deseo de enfrentarse en un campo de golf y que su duelo podría incluir apuestas.

En una reciente entrevista con la periodista Destiny McCabe, el luchador estadounidense compartió detalles de un encuentro cordial en la Casa Blanca, donde Trump lo invitó personalmente a jugar al golf.

«Almuerzo en la Casa Blanca y la invitación de Trump»: ¿Cómo ocurrió el acuerdo?

Gaethje demostró recientemente su amor por este deporte al participar en un torneo de golf benéfico organizado por el ex campeón de la UFC Max Holloway:

  • Visita familiar a la Casa Blanca: Hace unas tres semanas, el luchador fue recibido en la Casa Blanca junto a sus padres para almorzar con el presidente estadounidense;

  • Invitación personal del presidente: «Me dijo que deberíamos jugar al golf juntos. No somos amigos cercanos, pero Trump es un verdadero apasionado de este juego. Mientras almorzábamos con mis padres, él propuso jugar apostando dinero», recuerda Gaethje;

  • «El placer de ganar dinero»: «Apoyé la idea de las apuestas. Ganarle al presidente de los Estados Unidos y llevarme su dinero sería simplemente genial», añadió el atleta.

Interés fuera del octágono: Gaethje y los campos de golf

Además de las artes marciales mixtas, Justin Gaethje practica el golf seriamente:

  • Organizador experimentado: El atleta ha logrado organizar cuatro torneos de golf benéficos hasta la fecha;

  • Próximo evento: Su próximo torneo está programado para noviembre en el estado de Arizona.

Para Gaethje, quien ha compartido campo con muchos socios famosos, un duelo con apuestas contra Donald Trump es uno de sus mayores sueños deportivos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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