Triunfo en Fórmula 1: Antonelli logra una victoria sensacional en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin

La 18ª ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, celebrada en el famoso circuito de Austin, el «Circuit of the Americas», concluyó con resultados reñidos e inesperados.

Partiendo desde la pole position, el joven piloto italiano del equipo Mercedes, Andrea Kimi Antonelli demostró gran frialdad y una velocidad excepcional durante la carrera, logrando una de las victorias más brillantes de su carrera. El segundo puesto fue ocupado por el líder de Ferrari, Charles Leclerc, mientras que el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, completó el podio.

Héroes y momentos clave del Gran Premio de Estados Unidos

La intensa lucha desde el inicio hasta la última vuelta brindó una gran emoción a los aficionados:

La dominación total de Antonelli: Kimi Antonelli, tras asegurar la pole position, tomó el liderato desde la salida y, a pesar de la presión constante de sus rivales, cruzó la línea de meta en primer lugar;

La lucha por el podio: Charles Leclerc (Ferrari) mantuvo el 2º puesto sumando puntos importantes para su equipo, mientras que Max Verstappen (Red Bull) utilizó su experiencia para asegurar la 3ª posición;

Hamilton a las puertas del podio: El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien ahora defiende los colores de Ferrari, tuvo una carrera muy activa pero finalmente se conformó con el cuarto lugar;

Derrotas y accidentes: Para algunos pilotos, la carrera en Austin terminó antes de tiempo: Valtteri Bottas (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine) y Oliver Bearman (Haas) no pudieron terminar debido a diversos problemas técnicos e incidentes.

Gran Premio de Estados Unidos: Lista de los 19 mejores pilotos

Posiciones finales y rendimiento de los equipos:

1er puesto: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — Ganador de la carrera

2º puesto: Charles Leclerc (Ferrari)

3er puesto: Max Verstappen (Red Bull)

4º puesto: Lewis Hamilton (Ferrari)

5º puesto: Lando Norris (McLaren)

6º puesto: Isack Hadjar (Red Bull)

7º puesto: Oscar Piastri (McLaren)

8º puesto: George Russell (Mercedes)

9º puesto: Liam Lawson (Racing Bulls)

10º puesto: Pierre Gasly (Alpine)

Puestos 11 al 15: Nico Hülkenberg (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

Puestos 16 al 19: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Sergio Pérez (Cadillac)

La victoria de Kimi Antonelli en Austin es uno de los logros más importantes de la temporada para el equipo Mercedes, demostrando una vez más que la nueva generación puede competir de igual a igual con los líderes del campeonato.