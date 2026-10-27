La lista esperada de Karpin: 36 jugadores seleccionados para el partido de Rusia en Taskent

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La lista esperada de Karpin: 36 jugadores seleccionados para el partido de Rusia en Taskent

El cuerpo técnico de la selección nacional de Rusia, dirigido por el entrenador principal Valeri Karpin , ha presentado una lista ampliada de 36 jugadores convocados para la concentración de noviembre de 2026 en el marco de las fechas FIFA.

Durante esta concentración, el equipo disputará dos importantes partidos amistosos internacionales: el 12 de noviembre se enfrentará a la selección nacional de Uzbekistán en Taskent, y el 17 de noviembre jugará contra Venezuela, representante sudamericano, en Krasnodar. Lo más importante es que la convocatoria rusa incluye a los principales legionarios que juegan en clubes líderes de Europa y América.

Las estrellas que llegarán a Taskent: Los legionarios están presentes

Valeri Karpin ha convocado para estos partidos a jugadores clave que militan en los escenarios europeos y de la MLS:

  • El portero del PSG: El famoso guardameta que juega en el campeón de Francia Matvey Safonov ha sido incluido en la lista como candidato principal para defender la portería del equipo;

  • Líderes de los campos europeos: La estrella del equipo francés Mónaco Aleksandr Golovin, el jugador que defiende los colores de laReal Sociedaden la Liga española Arsen Zakharyan así como el miembro del club turco Galatasaray Aleksey Batrakov han sido invitados para reforzar la línea del mediocampo;

  • El goleador de la MLS: El creador de juego del club estadounidense Atlanta United Aleksey Miranchuk también se prepara para el encuentro en Taskent.

Plantilla completa por posiciones: 36 candidatos

  • Porteros (6): Denis Adamov (Zenit), Stanislav Agkatsev (Krasnodar), Aleksandr Maksimenko (Spartak), Anton Mitryushkin (Lokomotiv), Matvey Safonov (PSG), Maksim Borisko (CSKA);

  • Defensas (10): Kirill Danilov, Danil Krugovoy (ambos del CSKA), Igor Dmitriev, Ruslan Litvinov (ambos del Spartak), Andrey Langovich, Viktor Melekhin (ambos del Rostov), Evgeniy Morozov, Aleksandr Silyanov (ambos del Lokomotiv), Mingiyan Beveev (Baltika), Ilya Vakhaniya (Krasnodar), Turpal-Ali Ibishev (Akhmat), Maksim Osipenko (Dinamo Moscú);

  • Centrocampistas (10): Kirill Glebov, Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (todos del CSKA), Danil Prutsev, Nail Umyarov (ambos del Spartak), Daniil Glebov (Dinamo Moscú), Artyom Karpukas (Zenit), Aleksey Mironov (Rostov), Aleksey Batrakov (Galatasaray), Arsen Zakharyan (Real Sociedad);

  • Delanteros (8): Yaroslav Gladishev, Konstantin Tyukavin (ambos del Dinamo Moscú), Nikolay Komlichenko, Sergey Pinyaev (ambos del Lokomotiv), Aleksandr Sobolev (Zenit), Lechi Sadulaev (Akhmat), Aleksandr Golovin (Mónaco), Aleksey Miranchuk (Atlanta United).

El partido entre Uzbekistán y Rusia, que tendrá lugar el 12 de noviembre en Taskent, tiene una importancia capital para ambos equipos y se espera que sea un verdadero choque de estrellas para los aficionados de Taskent.

Selección de RusiaSelección de UzbekistánValeri KarpinPartido amistoso internacionalFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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