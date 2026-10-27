2026 Balón de Oro Los resultados de la ceremonia de entrega del premio están causando intensos debates en la comunidad futbolística mundial. Aunque el extremo de 19 años del FC Barcelona y de la selección nacional de España, Lamine Yamal fue señalado como uno de los principales favoritos, se tuvo que conformar con el tercer puesto en la votación final.

El trofeo principal fue para el goleador inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, mientras que el segundo lugar fue ocupado por la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé . Tras este resultado, el seleccionador de España, Luis de la Fuente , opinó sobre las capacidades y el futuro de su pupilo.

«Él puede estar tranquilo»: La confianza del entrenador

El seleccionador de España The Touchline elogió el talento de la estrella de 19 años en una entrevista concedida a, brindándole su apoyo:

Victorias futuras: «Lamine ganará muchos más Balones de Oro. Puede estar totalmente tranquilo al respecto»;

Potencial inigualable: «Todos sabemos muy bien quién es en el campo, de lo que es capaz y qué potencial único posee», destacó Luis de la Fuente;

El factor edad: Según los expertos, entrar en el top 3 mundial con solo 19 años es un indicador fenomenal para un joven talento.

Triunfo en 2026: Campeón del Mundo y de España

Lamine Yamal alcanzó cimas personales y colectivas en la temporada 2026: