Una adolescente de 16 años parece una anciana debido a una enfermedad rara

Raizel Calago, una joven filipina de 16 años, parece mucho mayor de lo que es debido a una enfermedad poco común. Se sospecha que padece progeria, una afección que se manifiesta con el envejecimiento de la piel y un retraso en el crecimiento. Aunque todavía es una adolescente, muchos la confunden con una mujer mayor o incluso con su abuela.

Se informa que en solo dos años, la vida de Raizel ha cambiado drásticamente. Antes, era una joven que participaba en concursos de belleza y llamaba la atención por su apariencia. Sin embargo, pocos días después de que aparecieran erupciones en su cuerpo, su piel comenzó a arrugarse.

En su cuerpo aparecieron manchas rojas, con picazón y dolorosas. Tras una revisión médica, inicialmente se atribuyó a picaduras de insectos. Recibió tratamiento, pero no dio los resultados esperados. Poco después, Raizel comenzó a notar otros cambios físicos. Ahora, es difícil creer que solo tiene 16 años.

Su madre, Joela, de 36 años, sufre por la condición de su hija y por la reacción de la gente.

«Me duele cuando la gente dice que mi hija parece mayor que yo. A veces imagino cómo habría sido su futuro y pienso en lo hermosa que podría haber sido», comenta.

Según su madre, Raizel fue hermosa desde que nació. Pero debido a la enfermedad, su rostro y su apariencia cambiaron, distanciándose mucho de su imagen anterior.

Tras los cambios físicos, la joven siente vergüenza de pasar tiempo con sus amigos como antes. También evita salir a la calle sin cubrir gran parte de su rostro con una mascarilla. Raizel desea volver a su vida de hace unos años y reunirse con sus amigos sin complejos.

«La gente me pregunta por qué mi apariencia ha envejecido. No les respondo porque ni yo misma sé qué pasó. Rezo cada día para sanar y recuperar mi piel y mi aspecto anterior. Así podría volver a estar con mis amigos. Ahora, me avergüenzo de mi apariencia», dijo Raizel en una entrevista para GMA Network.

Recientemente, Raizel Calago participó en el popular programa «Kapuso Mo, Jessica Soho». Los productores la llevaron con el endocrinólogo, el Dr. James Young. El diagnóstico inicial del especialista fue progeria.

La progeria es una enfermedad muy rara que conlleva la aparición de arrugas, envejecimiento prematuro y retraso en el crecimiento. Además, esta condición aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares como infartos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares.

Lamentablemente, los cambios físicos causados por la progeria son irreversibles. Por ello, los médicos se centran principalmente en prevenir complicaciones cardiovasculares, así como en tratar la osteoporosis y los problemas articulares asociados a la enfermedad.

La familia de Raizel no cuenta con los recursos suficientes para cubrir los gastos médicos necesarios. Por ello, sus seres queridos han pedido ayuda a personas generosas para financiar su tratamiento.