Cambio de entrenador inminente en la Juventus: ¿Llegarán Conte o Deschamps para sustituir a Spalletti?

Un cambio de entrenador inesperado podría ocurrir en la Serie A italiana. Según la información publicada por el prestigioso diario italiano La Stampa , la directiva de la Juventus de Turín está considerando seriamente separarse de su entrenador Luciano Spalletti debido a los resultados decepcionantes.

El 28 de octubre, durante la 9ª jornada del campeonato italiano, la Juventus perdió 0-2 como visitante ante el Genoa. Tras este fracaso, la «Vecchia Signora» cayó al 8º puesto de la tabla, una situación que agotó la paciencia de la directiva del club.

¿Quiénes son los principales candidatos para reemplazar a Spalletti?

La directiva turinesa ha seleccionado a dos técnicos de gran renombre y experiencia para ocupar el banquillo:

La opción de Antonio Conte: Como antiguo entrenador del club y artífice del regreso de la Juventus a la gloria, la candidatura de Antonio Conte es vista como una de las principales opciones para recuperar rápida y mentalmente al equipo;

Primeros contactos con Didier Deschamps: El nombre del ex seleccionador de Francia, Didier Deschamps, también aparece en la lista. Se informa que representantes del club han establecido contactos preliminares con el técnico a través de intermediarios;

La respuesta del técnico: Según los informes, Deschamps ha comunicado a través de intermediarios que está dispuesto a aceptar el cargo en el gigante turinés y a iniciar negociaciones.

La crisis actual de la Juventus y los próximos pasos

Desde el inicio de la temporada, el club turinés no ha logrado estabilidad en la calidad de su juego ni en sus resultados:

El 8º puesto en la tabla: Para un club que lucha habitualmente por el Scudetto, estar en la 8ª posición tras 9 jornadas es una cifra inaceptable;

Plazo para la decisión técnica: Se espera que la directiva tome una decisión definitiva sobre el futuro de Spalletti en una reunión interna en los próximos días y oficialice el nombramiento de un nuevo entrenador.

Si la directiva decide realizar cambios, el inicio de una nueva era histórica en Turín y el intento del club por volver a la lucha por el título de la Serie A se convertirán en un evento clave.