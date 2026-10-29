Manchester Citydemuestra que ha incorporado un talento único en la ventana de transferencias de verano. El centrocampista marroquí de 19 años de los «Citizens», Ayoub Bouaddi, es el líder absoluto en una de las métricas estadísticas más complejas de la Premier League.

A pesar de su corta edad, atrae la atención de los analistas por su sangre fría en el centro del campo y su capacidad para manejar el balón sin errores bajo la intensa presión del rival.

Análisis de Gradient Sports: Récord absoluto bajo presión

Según los datos proporcionados por el influyente portal de estadísticas y análisis de fútbol, Gradient Sports :

Precisión fenomenal del 93,3 %: Bouaddi ha registrado una precisión del 93,3 % en pases bajo la presión activa del rival;

Mejor resultado en la Premier League: Es la cifra más alta entre todos los jugadores que han realizado al menos 60 pases en el campeonato;

Toma de decisiones en condiciones complejas: El joven centrocampista ha superado a los creadores de juego más experimentados de la liga al proporcionar pases precisos a sus compañeros, incluso estando rodeado de rivales, sin perder el balón.

Manchester City: primeros éxitos y próximo encuentro

El talentoso jugador que llegó en el mercado de verano se está adaptando rápidamente al equipo de Maresca:

Eficacia esta temporada: El centrocampista marroquí ha disputado 8 partidos en todas las competiciones esta temporada y ya ha registrado 2 asistencias;

Próxima prueba — el partido contra el Brighton: El 31 de octubre, Manchester Cityrecibirá en casa al peligroso Brighton en el marco de la 9ª jornada de la Premier League;

Hora del partido: Este importante encuentro comenzará a las 22:00 hora de Taskent.

Las actuaciones estables y de alto nivel de Ayoub Bouaddi indican que en los próximos años podría convertirse no solo en el líder del mediocampo de los «Citizens», sino también en uno de los centrocampistas más valiosos del mundo.