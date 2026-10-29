Carrera de 40 km sobre el agua: un motociclista chino desafía las leyes de la física y establece un récord

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Carrera de 40 km sobre el agua: un motociclista chino desafía las leyes de la física y establece un récord

En China, un entusiasta de los deportes extremos registró un resultado sensacional al pilotar una motocicleta convencional sobre la superficie del agua. A bordo de un vehículo de dos ruedas especialmente adaptado, se deslizó sobre el agua durante 40,74 kilómetros logrando establecer oficialmente un nuevo récord mundial.

Hasta la fecha, la marca más alta en esta disciplina era de 31,8 kilómetros. El nuevo récord no solo superó el resultado anterior por casi 9 kilómetros, sino que también demostró que es posible mantener la velocidad y el equilibrio durante mucho tiempo mediante una compleja técnica de aquaplaning.

¿Cómo se logró este récord sobre las olas?

Las imágenes de video muestran claramente la técnica y los detalles importantes de esta acrobacia única:

  • Construcción de la motocicleta y sistema de esquí: Se instaló un dispositivo de esquí especial debajo de la rueda delantera de la moto, lo que aseguró que el vehículo no se hundiera en el agua;

  • Rueda trasera y alta velocidad: La rueda trasera de la moto, equipada con neumáticos especiales diseñados para el movimiento acuático, generó una presión constante al expulsar agua hacia atrás, manteniendo la fuerza de propulsión hacia adelante;

  • Equilibrio absoluto: Mantener el estado de aquaplaning sobre el agua requiere una concentración máxima y fuerza física por parte del piloto; cualquier disminución momentánea de la velocidad podría haber provocado el hundimiento inmediato de la moto;

  • Distancia sobre el lago: Realizado en un tranquilo cuerpo de agua en plena naturaleza, este récord fue seguido con aplausos por numerosos espectadores y participantes en la orilla.

De 31,8 km a 40,74 km: una meta extrema

Este tipo de exhibiciones extremas ponen a prueba los límites de la destreza de ingeniería y la resistencia del atleta:

  • Magnitud de la distancia: Recorrer más de 40 kilómetros sobre el agua sin detenerse no solo es una prueba enorme para el motor, sino que también ejerce una gran carga sobre las articulaciones y los músculos del conductor;

  • Oficialización del resultado: Los expertos valoran este indicador como el movimiento hidrodinámico continuo más largo en la intersección de los deportes acuáticos y el motociclismo.

Este inusual éxito ha abierto una nueva página en la historia de los deportes acuáticos y ha demostrado que, con el pensamiento de ingeniería moderno, es posible conquistar incluso los elementos más complejos.

Récord mundialDeporte extremoMotociclismoAquaplaningChina
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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