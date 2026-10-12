La Juventus evita por poco la derrota en Cerdeña

En el marco de la 6ª jornada de la Serie A, la Juventus de Turín visitó la isla de Cerdeña para enfrentarse al Cagliari. El encuentro, disputado e intenso, terminó con un empate 1-1.

El gol inicial de los locales obligó a los turineses a ir a remolque durante todo el partido, pero los visitantes lograron un punto crucial al marcar cerca del final.

Un golpe rápido y la salvación en los minutos finales

La cronología del encuentro en el estadio Unipol Domus fue la siguiente:

El gol de Maldini y la ventaja: En el minuto 20, el delantero del Cagliari, Daniel Maldini, batió al portero con un disparo preciso, dando la ventaja a los locales — 1-0;

La presión constante de los turineses: Tras encajar el gol, la Juventus tomó la iniciativa y creó varias ocasiones, pero la defensa sarda se mantuvo firme durante mucho tiempo;

El punto decisivo de Kolo Muani: Fue recién en el minuto 81 cuando el delantero francés Randal Kolo Muani empató el marcador, salvando a su equipo de una derrota inevitable — 1-1.

Situación en la tabla

Este empate afecta la lucha de ambos equipos por los puestos altos de la clasificación:

Cagliari (4º puesto): Sensacionales en el top 4, los sardos alcanzan los 13 puntos y mantienen su lugar entre los líderes;

Juventus (6º puesto): Tras perder dos puntos en Cerdeña, el club turinés se mantiene en la 6ª posición de la tabla con 11 puntos.

Se espera que la lucha por el liderato y la clasificación a la Champions League se intensifique en las próximas jornadas de la Serie A.