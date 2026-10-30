El Everton elimina al Newcastle: definidos todos los cuartos de final

Se disputó el último y dramático encuentro de los octavos de final de la Carabao Cup. En un intenso duelo en el «Hill Dickinson Stadium» de Liverpool, el Everton logró una victoria contundente por 3-1 ante el Newcastle frente a su afición, asegurando su pase a los cuartos de final.

Con este partido, quedaron definidos oficialmente todos los participantes y los cruces de los cuartos de final de la presente temporada.

El choque en el «Hill Dickinson»: La superioridad de los de Liverpool

En el encuentro disputado la noche del 29 de octubre, los locales mostraron un juego mucho más activo y efectivo que su rival:

Dos goles en la primera parte: James Garner abrió el marcador en el minuto 34, mientras que Hackney amplió la ventaja justo antes del descanso (minuto 45);

El gol definitivo: El gol anotado por Barry en el minuto 69 de la segunda parte sentenció prácticamente la victoria del Everton — 3-0;

El gol del honor del Newcastle: Por parte de los visitantes, solo Dan Burn logró marcar el gol del honor en el minuto 88;

Alineaciones y táctica: En los «Toffees», Pickford, Tarkowski y Mykolenko se mostraron sólidos en defensa, mientras que a pesar de que los pupilos de Eddie Howe dieron entrada a figuras como Joelinton, Wissa y Elanga en la segunda parte, no pudieron cambiar el destino del partido.

Todos los cruces de cuartos de final

Una vez finalizados los octavos de final, se confirmaron los siguientes enfrentamientos para los cuartos de final de la Carabao Cup:

Fleetwood — Everton

Manchester City — Bradford City

Crystal Palace — Sunderland

Liverpool — Bournemouth

Se espera que la fase de cuartos de final sea intensa y reñida, tanto para los grandes de la Premier League como para los equipos de divisiones inferiores que buscan el título.