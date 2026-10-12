La leyenda Jon Jones habla sobre el evento más impactante en la historia de la UFC

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La leyenda Jon Jones habla sobre el evento más impactante en la historia de la UFC

Uno de los mejores luchadores en la historia de las artes marciales mixtas (MMA), ex campeón de la UFC, Jon Jones ha confesado abiertamente una de las decisiones más dolorosas de su carrera. El legendario atleta expresó su profundo arrepentimiento por no haber subido al octágono en el histórico torneo organizado por la organización en la Casa Blanca, la residencia del presidente de los Estados Unidos.

Red Corner MMA según una declaración publicada en la red social X (anteriormente Twitter), Jones recordó su pelea contra Stipe Miocic como el punto culminante de su carrera, pero enfatizó que perderse el evento en la Casa Blanca aún le atormenta.

«No podría haberlo hecho mejor»: el duelo contra Miocic y su estado de forma

Al evaluar sus logros en la división de peso pesado, Jon Jones destacó su victoria sobre su legendario rival:

  • El mejor peso pesado de la historia: «Stipe Miocic era considerado el mejor peso pesado de la historia. Cuando lo vencí, ninguno de los dos éramos jóvenes», recordó el ex campeón;

  • El punto más alto de su carrera: «Realmente no creo que pudiera haber mostrado algo mejor que esa actuación. Aunque el torneo en la Casa Blanca estaba por venir, mi forma en ese momento era la mejor».

«Normalmente no tengo remordimientos, pero...»: la inesperada confesión de Jones

Jones, quien suele abordar sus decisiones y su carrera con una confianza inquebrantable, mostró esta vez su lado vulnerable:

  • Un escenario obligatorio: «Este fue uno de los pocos torneos en los que definitivamente debería haber participado», subrayó;

  • El mayor pesar: «Normalmente no me arrepiento de las decisiones que tomo, pero no haber participado en el torneo de la UFC en la Casa Blanca es uno de los mayores pesares de mi vida», concluyó Jon Jones.

El espectáculo deportivo único en la Casa Blanca se convirtió en uno de los eventos más prestigiosos y debatidos en la historia de la UFC. La ausencia de una estrella de la era como Jon Jones sigue siendo un gran pesar no solo para el atleta, sino también para millones de fanáticos de las MMA.

Jon JonesUFCStipe MiocicMMAArtes Marciales Mixtas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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