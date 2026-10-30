¿Quién será el mejor entrenador de octubre? La Liga anuncia el trío finalista

La carrera por el premio al mejor entrenador del mes de octubre en La Liga española entra en su fase decisiva. El departamento de prensa del campeonato ha anunciado oficialmente la lista de los tres finalistas, técnicos de alto nivel que han registrado resultados impecables con sus clubes durante el mes que termina.

Curiosamente, todos los entrenadores nominados han logrado un 100% de victorias en sus partidos de octubre, por lo que se espera una competencia especialmente reñida.

Estadísticas de los candidatos: Números y diferencias

Los resultados y la diferencia de goles obtenidos durante octubre son los siguientes:

José Mourinho (Real Madrid): 3 partidos, 3 victorias contundentes, diferencia de goles — 7:2 . El experimentado técnico portugués mantiene al «club blanco» en un ritmo estable y productivo;

Diego Simeone (Atlético Madrid): 3 partidos, 3 victorias, diferencia de goles — 4:1 . El estratega argentino sumó los 9 puntos posibles en octubre gracias a su característica defensa de hierro y táctica pragmática;

Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad): 3 partidos, 3 victorias, diferencia de goles — 10:5. El equipo de San Sebastián mostró un fútbol intenso, abierto y ofensivo, convirtiéndose en el club más goleador del mes.

¿Cómo se determina al ganador?

De acuerdo con el reglamento de La Liga, el ganador de este prestigioso premio individual se decide mediante un sistema de votación complejo:

Elección de aficionados y expertos: El nombre del entrenador del mes se determina según el resultado combinado de los votos online de los aficionados en la plataforma oficial de la liga y el veredicto de un panel de expertos independientes;

Anuncio de resultados: Una vez finalizado el proceso de votación, el ganador será presentado oficialmente al público en los días siguientes.

La incorporación de la prolífica «Real Sociedad» dirigida por Matarazzo al duelo entre entrenadores de marca global como Mourinho y Simeone intensifica aún más la intriga sobre el laureado de octubre.