El servicio de prensa de La Liga española ha anunciado oficialmente la lista final de los 5 astros nominados al premio de Jugador del Mes de octubre. Entre los candidatos se encuentran tanto tríos ofensivos de grandes equipos como porteros experimentados que han mantenido su portería a cero.

En septiembre, este prestigioso premio individual fue para el extremo brasileño del FC Barcelona, Raphinha. Esta vez, la rivalidad entre los líderes del Real Madrid y el FC Barcelona se ve seriamente desafiada por las estrellas prolíficas de otros clubes.

Los cinco candidatos y sus estadísticas de octubre

Las cifras oficiales presentadas por La Liga demuestran el alto nivel de eficacia de los candidatos:

Kylian Mbappé (Real Madrid): Disputó 264 minutos, marcó 4 goles , ganó 16 duelos y mantuvo una precisión de pases del 83%;

Lamine Yamal (FC Barcelona): Pasó 250 minutos en el campo, autor de 1 gol y 2 asistencias, ganó 17 duelos , precisión de pases — 72%;

Matías Dituro (Elche): Disputó 270 minutos, mantuvo su portería a cero (clean sheet) en 3 partidos consecutivos y realizó 9 paradas decisivas ;

Álex Grimaldo (Atlético de Madrid): Jugó 225 minutos, registró 1 gol y 1 asistencia, ganó 11 duelos, con una alta precisión de pases de 91% ;

Gonçalo Guedes (Real Sociedad): Jugó 170 minutos, marcó 2 goles, dio 1 asistencia, ganó 1 duelo, precisión de pases — 84%.

Proceso de selección y votación

El premio al Jugador del Mes de La Liga se determina mediante los votos de los aficionados en el sitio web oficial y las conclusiones de un panel de expertos independientes:

La singularidad de la competencia: Por un lado, el instinto goleador de Mbappé y la creatividad de Yamal compiten, mientras que por otro, las actuaciones sólidas de Dituro bajo los palos podrían cambiar el destino del trofeo de forma inesperada;

Anuncio de resultados: El nombre del ganador de octubre será anunciado oficialmente al público por el servicio de prensa de La Liga en los próximos días.

En esta intensa temporada del campeonato español, ganar el título de jugador del mes es un paso importante para cada candidato hacia el Balón de Oro y los grandes trofeos de fin de temporada.