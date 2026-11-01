La marcha hacia el título del equipo de Arteta: el Arsenal vence al Liverpool a domicilio

En el duelo estelar de la 9ª jornada de la Premier League, el Arsenal de Londres logró una victoria histórica. Los pupilos de Mikel Arteta derrotaron al Liverpool por 1-0 en un encuentro muy disputado.

Cabe destacar que los «Gunners» lograron vencer a los «Reds» en Anfield por primera vez en 14 años, colocándose como líderes en solitario en la carrera por el título de la Premier League.

El gol decisivo de Havertz y un choque de alta tensión

El enfrentamiento en Anfield se jugó con gran intensidad desde el inicio:

Gol de la victoria (minuto 16): Ya en el minuto 16, Kai Havertz aprovechó un hueco en la defensa local para marcar el 0-1;

Muro defensivo y batalla de nervios: Tras el gol, el Liverpool intentó presionar, pero la defensa del Arsenal, liderada por David Raya, no dio opciones al rival;

7 tarjetas amarillas: La intensidad del partido quedó reflejada en las 7 amonestaciones mostradas por el árbitro: Barcola, Madueke, Kerkez, Lewis-Skelly, Mac Allister, Timber y Raya fueron sancionados por faltas.

Situación en la tabla: el Arsenal asciende al 1er puesto

Esta victoria cambió el liderazgo en la clasificación de la liga:

Arsenal: Con 24 puntos, el club londinense se convierte en el líder de la Premier League;

Liverpool: Tras perder puntos en casa, los «Reds» se quedan fuera de los cuatro primeros, en la 5ª posición con 15 puntos.

Ficha del partido:

Premier League, 9ª jornada

Liverpool — Arsenal 0:1

Fecha y estadio: 1 de noviembre, Anfield

Gol: Kai Havertz 16'.

Amonestaciones: Barcola 45+2, Madueke 55, Kerkez 67, Lewis-Skelly 72, Mac Allister 80, Timber 80, Raya 90+3.

Alineaciones: