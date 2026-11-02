El Real Madrid se prepara para fichar al centrocampista del Manchester City, Enzo Fernández

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El Real Madrid se prepara para fichar al centrocampista del Manchester City, Enzo Fernández

Se prepara un nuevo y multimillonario acuerdo en el mercado de fichajes europeo. El Real Madrid vuelve a mostrar interés en Manchester Cityy ha comenzado a mostrar un interés serio por el traspaso del centrocampista central argentino, Enzo Fernández.

Según el famoso insider y periodista Ekrem Konur , el «club blanco» sigue de cerca las actuaciones del campeón del mundo de 25 años y evalúa cuidadosamente las posibilidades de llevarlo a Madrid en la próxima ventana de fichajes de verano.

Un interés que va desde el Chelsea hasta el City

La atención de los madrileños por Fernández no es nueva:

  • Continuación de viejos planes: El Real Madrid ya figuraba como uno de los principales interesados cuando el jugador aún defendía los colores del Chelsea en Londres;

  • Una nueva etapa en Manchester: Aunque Enzo Fernández se unió al Manchester Cityel verano pasado, los ojeadores del club madrileño no han quitado el nombre del centrocampista argentino de su lista de seguimiento.

Una valoración de 120 millones de euros y un thriller entre los gigantes de La Liga

Se espera que este traspaso sea una de las operaciones más complejas del año, no solo financiera, sino también competitivamente:

  • Contrato hasta 2031 y precio astronómico: El contrato actual de Fernández con los «citizens» está previsto hasta el verano de 2031. El portal internacional Transfermarkt valora actualmente el precio de mercado del jugador en 120 millones de euros ;

  • ¿Se repetirá el «El Clásico» en el mercado? El insider señala que en la carrera por Enzo no solo está el Real, sino que otros dos gigantes españoles — el FC Barcelona y el Atlético de Madrid también tienen intención de participar.

Se espera que la intensa batalla por el fichaje de Enzo Fernández entre los clubes líderes de La Liga se intensifique el próximo verano.

Enzo FernándezReal MadridManchester CityMercado de fichajesFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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