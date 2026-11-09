«Jurassic Park» en la vida real: en Indonesia, niños convierten a una serpiente gigante en un tobogán (video)

Unas imágenes inusuales grabadas en Indonesia están captando la atención en las redes sociales. El video muestra a un grupo de niños deslizándose sobre una serpiente gigantesca, varias veces más grande que ellos, usándola como si fuera un tobogán de parque infantil.

Quienes han visto esta escena inesperada la comparan con las secuencias de la famosa película «Jurassic Park». Ver a niños jugando tranquilamente sobre un reptil gigante da la impresión de que las escenas de una película fantástica se han hecho realidad.

En el video, se ve a los niños deslizándose a lo largo del cuerpo de la serpiente y jugando entre ellos. Su inusual actividad ha sorprendido y divertido a los presentes. Algunos usuarios de internet han bromeado diciendo que es el tobogán más insólito jamás encontrado para niños.

Sin embargo, aunque esta situación pueda parecer divertida desde fuera, interactuar imprudentemente con animales salvajes o grandes reptiles es peligroso. El comportamiento de una serpiente es impredecible, por lo que no se recomienda repetir este tipo de juegos con animales.

A pesar de ello, este video inusual proveniente de Indonesia ha ofrecido a los usuarios de internet una escena inesperada y memorable.